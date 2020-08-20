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EPAM выделит средства в помощь пострадавшим в ходе мирных акций протеста
Источник материала: Tut.by
ИТ-компания EPAM выделяет средства для оказания медицинской, психологической, юридической и других видов поддержки пострадавшим в ходе мирных акций протеста в Минске и других городах Беларуси. Об этом сообщили в самой компании.
Отмечается, что компания ведет экстренные переговоры с рядом компетентных в этой сфере международных организаций, чтобы выработать легальный и прозрачный механизм оказания такой помощи, и предлагает другим компаниям и потенциальным партнерам присоединиться к инициативе.
В дополнение EPAM
В зависимости от количества заявок и общего уровня подготовки EPAM будет принимать решение о расширении списка программ.
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Также компания открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT.
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