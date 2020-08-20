EPAM выделит средства в помощь пострадавшим в ходе мирных акций протеста

Источник материала: Tut.by

ИТ-компания EPAM выделяет средства для оказания медицинской, психологической, юридической и других видов поддержки пострадавшим в ходе мирных акций протеста в Минске и других городах Беларуси. Об этом сообщили в самой компании.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отмечается, что компания ведет экстренные переговоры с рядом компетентных в этой сфере международных организаций, чтобы выработать легальный и прозрачный механизм оказания такой помощи, и предлагает другим компаниям и потенциальным партнерам присоединиться к инициативе.

Вопросы и предложения направляйте на inquiries@epam.com.

В дополнение EPAM открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT. Интенсивный трехмесячный курс будет проходить в онлайн и оффлайн-форматах в Минске и всех областных центрах, где находятся офисы компании (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев).

В зависимости от количества заявок и общего уровня подготовки EPAM будет принимать решение о расширении списка программ.