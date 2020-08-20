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Латушко рассказал о поступающих в его адрес угрозах
20.08.2020 11:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Бывший руководитель Купаловского театра, вошедший в Координационный совет оппозиции, сообщил, что уже несколько дней не ночует дома. Он получает угрозы, а его дом минувшей ночь. был облит красной краской.
Павел Латушко резко высказался о ситуации в стране 16 августа. Он подписал открытое обращение к белорусам, в котором был призыв к отставке и возбуждению уголовных дел против тех, кто отдавал преступные приказы, и всех лиц, которые причастны к репрессиям против протестующих. Латушко был уволен из Купаловского театра и вошел в состав Координационного совета.
В разговоре с
По словам Латушко, последнее по времени предложение было сделано вчера, 19 августа, в 11 часов вечера.
«Я буду отстаивать право быть гражданином своей страны и иметь свою позицию, - заявил Латушко. Я не нарушаю действующего законодательства республики Беларусь. Эта позиция связана с необходимостью диалога. Она поддерживается всеми партнерами как с Востока, так и с Запада. Я буду стоять на этой позиции».
Минувшей ночью был облит краской дом Павла Латушко. Сейчас он думает о подаче заявления по этому факту в правоохранительные органы, хотя и понимает, что это может быть безрезультатным.
Сегодня Латушко также планирует обратиться к театралам, театральным заведениям Беларуси и других стран с просьбой помочь артистам и сотрудникам Купаловского театра, которые уволились с работы в связи с событиями в стране.
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Бывший руководитель Купаловского театра, вошедший в Координационный совет оппозиции, сообщил, что уже несколько дней не ночует дома. Он получает угрозы, а его дом...
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