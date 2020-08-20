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Латушко рассказал о поступающих в его адрес угрозах

20.08.2020 11:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Бывший руководитель Купаловского театра, вошедший в Координационный совет оппозиции, сообщил, что уже несколько дней не ночует дома. Он получает угрозы, а его дом минувшей ночь. был облит красной краской.

Павел Латушко резко высказался о ситуации в стране 16 августа. Он подписал открытое обращение к белорусам, в котором был призыв к  отставке и возбуждению уголовных дел против тех, кто отдавал преступные приказы, и всех лиц, которые причастны к репрессиям против протестующих. Латушко был уволен из Купаловского театра и  вошел в состав Координационного совета.

В разговоре с Tut.by он рассказал, что получает угрозы в свой адрес и уже несколько дней не ночует дома. Свою мать, которая жила вместе с ним, он отправил за пределы Беларуси. Сам Латушко покидать страну не собирается, хотя, по его словам, был предупрежден о принятом решении «задержать его в жесткой форме». Латушко рассказал, что ему предлагали чартерный рейс и дипломатический автомобиль, чтобы срочно покинуть Беларусь и не принимать участие в работе Координационного совета.

По словам Латушко, последнее по времени предложение было сделано вчера, 19 августа, в 11 часов вечера.

«Я буду отстаивать право быть гражданином своей страны и иметь свою позицию, - заявил Латушко. Я не нарушаю действующего законодательства республики Беларусь. Эта позиция связана с необходимостью диалога. Она поддерживается всеми партнерами как с Востока, так и с Запада. Я буду стоять на этой позиции».

Минувшей ночью был облит краской дом Павла Латушко. Сейчас он думает о подаче заявления по этому факту в правоохранительные органы, хотя и понимает, что это может быть безрезультатным.

Сегодня Латушко также планирует обратиться к театралам, театральным заведениям Беларуси и других стран с просьбой помочь артистам и сотрудникам Купаловского театра, которые уволились с работы в связи с событиями в стране.

 
 
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Бывший руководитель Купаловского театра, вошедший в Координационный совет оппозиции, сообщил, что уже несколько дней не ночует дома. Он получает угрозы, а его дом...
 
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