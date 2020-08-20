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В МВД прокомментировали сожжение формы инспектора ГАИ (видео)
Источник материала: Onliner
«Бывший инспектор ГАИ из Борисова сжег свою форму» — так называется видео, появившееся в сети в начале этой недели. В нем мужчина показывает форму с нашивками ГАИ и МВД, погонами лейтенанта, бросает ее в место для костра, обливает какой-то жидкостью, после чего поджигает. В министерстве сообщили, что мужчина был уволен в 2004 году.
Видео
Экс-сотрудник милиции из Борисова, который поделился видео, как сжигает свою форму, хранил ее 16 лет, прокомментировали в МВД. По информации министерства, мужчина был уволен 22 июля 2004 года за нарушение служебной дисциплины.
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«Бывший инспектор ГАИ из Борисова сжег свою форму» — так называется видео, появившееся в сети в начале этой недели. В нем мужчина показывает форму с нашивками ГАИ...
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