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В МВД прокомментировали сожжение формы инспектора ГАИ (видео)

20.08.2020 11:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Бывший инспектор ГАИ из Борисова сжег свою форму» — так называется видео, появившееся в сети в начале этой недели. В нем мужчина показывает форму с нашивками ГАИ и МВД, погонами лейтенанта, бросает ее в место для костра, обливает какой-то жидкостью, после чего поджигает. В министерстве сообщили, что мужчина был уволен в 2004 году.

Видео разместил сайт Ex-press.by. В описании сказано: «Александр Черноусов из Борисова пять лет отработал в спецподразделении УГАИ ГУВД Минска. После событий, которые произошли в Беларуси в день президентских выборов и после них, он сжег свою милицейскую форму, посчитав ее „фашистской”».

Экс-сотрудник милиции из Борисова, который поделился видео, как сжигает свою форму, хранил ее 16 лет, прокомментировали в МВД. По информации министерства, мужчина был уволен 22 июля 2004 года за нарушение служебной дисциплины.

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Теги: Минск
 
 
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«Бывший инспектор ГАИ из Борисова сжег свою форму» — так называется видео, появившееся в сети в начале этой недели. В нем мужчина показывает форму с нашивками ГАИ...
 
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