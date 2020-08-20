«Повезло, что не убили». В знак протеста уволился майор милиции: его брата пытали на Окрестина

Источник материала: KYKY

На YouTube-канале «Лида для Жизни» опубликовали видео, в котором его герой — Сергей Курочкин — объясняет, что заставило его уйти из милиции.

Курочкин — майор милиции. В системе МВД Беларуси он более 20 лет, за службу в органах получил много медалей и наград. До 2019 года занимал должность начальника подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Лидского РОВД.

До августа 2020-го Курочкин думал, что, если человек не нарушает закон, со стороны милиции ему ничего не угрожает. Однако 11 августа пропал его двоюродный брат. Как выяснилось спустя двое суток, молодого человека увезли на Окрестина. Там его, как и многих других задержанных, пытали и избивали. Сергей уверяет, его брат ничего противозаконного не совершал — он просто стоял у кассы в магазине.

Так Курочкин решил попрощаться с работой в милиции — и заявить об это публично, чтобы выразить свою гражданскую позицию и поддержать коллег, которые «либо сделали свой выбор, либо находятся на грани». Сергей в курсе, что после увольнения ему придется выплатить большую сумму денег, но уверенно говорит: «Я не собираюсь опускать руки и плыть по течению. Заработаем».

Обложка: «Фотографы против».