Ночные кошмары, иллюзии или флешбэки. Почему пережившим насилие стоит обратиться за помощью, рассказывает психолог

Источник материала: Tut.by

Волна насилия обрушилась на белорусов, как физического, так и психологического. Далеко не каждый к этому был готов, и далеко не у каждого есть достаточно ресурса для переработки этого травматического опыта. Гештальт- терапевт Василина Данилова пишет о том, что происходит с психикой человека, пережившего насилие, и о том, что делать, если рядом с вами человек с посттравматическим стрессовым расстройством.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

— Мы не были готовы к такому насилию: кто-то пострадал сам, кто-то оказался свидетелем насилия, у кого-то пострадали, погибли или пропали без вести близкие люди. Наши дети сейчас находятся в поле сильной родительской тревоги, считывают наши эмоции, мимику или ее отсутствие, напряженность. И то же становятся тревожными, гиперчувствительными, напряженными и плаксивыми.

Думаю, можно говорить о развитии коллективной травмы, подобной травме военного времени или стихийного бедствия. Привычная картина мира и уклад жизни пошатнулся, а у кого-то рухнул и разрушился до основания. Мы все пострадали независимо от политических убеждений, социального статуса, финансового положения, пола и возраста. И всем нам нужна помощь.

Сегодня мы как никогда ранее сплотились для взаимопомощи. Психологические и психотерапевтические службы всей страны организовали широкое волонтерское движение для помощи пострадавшим. Пострадавшими и нуждающимися в помощи признаются все категории граждан, кто испытывает тревогу, страх, ужас, сильное волнение, с которым не может справиться, панические атаки, подавленность, опустошение, заторможенность, апатию и ряд болезненных состояний тела на фоне психоэмоционального напряжения.

Для того, чтобы получить психологическую травму необязательно пережить реальную угрозу жизни или физическое насилие. Наша психика воспринимает воображаемые угрозы так же остро, как и пережитые в действительности. Особенно если ранее вы уже имели травматический опыт, и, казалось бы, пройденные и забытые переживания всплывают вновь. Достаточно услышать рассказ жертвы или очевидца, или прочитать о чужом пережитом ужасе и боли в интернете.

Давайте разберем поэтапно, что происходит с телом и психикой человека в момент и после получения травмы физической, психической или сочетанной.

Что происходит в теле?

В момент причинения физического повреждения или сильного испуга (избиение, истязание, сексуальное насилие, моральное унижение, угрозы насилия и причинения смерти) — выброс в кровь большого количества стрессовых гормонов (адреналин, норадреналин, тироксин, бета-эндорфин, кортизол, пролактин) — оказывающих активизирующее действие на организм. Человек испытывает сильный страх, боль, чувствует угрозу жизни, но тело и психика готовы бороться за сохранение жизни.

В теле это проявляется в виде сильного сердцебиения, мышечного напряжения, крупной дрожи, повышенной двигательной активности, снижения болевой чувствительности (анальгезирующий и противошоковый эффект бета-эндорфина), улучшения памяти и скорости реакций, обостренного восприятия действительности и субъективного ощущения замедленного хода времени. Человек в таком состоянии может не заметить интенсивно кровоточащей раны на теле. Этот период длится недолго — секунды, минуты до получаса.

Помощь, которую можно и нужно оказать человеку в этот период (реактивная фаза шока или фаза возбуждения) — обработка ран и перемещение в безопасное место, оставаться рядом, пока пострадавший не будет готов к контакту.

Фаза шока

Когда травмирующее воздействие продолжается или повторяется (пытки, истязания, групповое изнасилование, длительное воздействие травмирующего агента — лишение воды, еды, тепла, повторяющиеся угрозы или состояние неопределенности (актуально для близких пропавших без вести людей) — запасы активизирующих гормонов истощаются и организм впадает в ступор, не может больше реагировать на внешние и внутренние стимулы. Развивается торпидная фаза шока или фаза торможения. Тело становится вялым, артериальное давление падает, дыхание поверхностное, прерывистое, пульс слабый, кожа бледная, покрыта холодным липким потом, конечности холодные. Человек принимает застывшую позу сидя или лежа, взгляд становится отрешенным. Переживание острой боли и животного хтонического ужаса трансформируется в опустошение и замирание жизни.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Чем помочь человеку в фазе торможения: эвакуировать в безопасное место, при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Вернуть пострадавшего в тело — тепло укрыть (создать ему защитный кокон, символические объятия), дать теплое питье, если он способен пить. Узнать его имя и обращаться к нему по имени. Восприятие собственного тела и звука своего имени — одно из самых ранних пониманий себя как человека. И если человек ушел в глубокий травматический регресс (откат до более ранних стадий психологического развития, максимально сохранных и более устойчивых, чем поздние социальные и личностные структуры), то на эти стимулы — контакт с телом и звук имени — он среагирует быстрее. Это и будет той путеводной нитью, по которой он сможет вернуться в реальность.

Продолжаем разговаривать с пострадавшим: «Дыши, пожалуйста. Ты в безопасности. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Как тебя зовут? Можно взять тебя за руку? Что ты видишь вокруг себя? Какие звуки слышишь? Ты меня видишь? Какого цвета на мне куртка? Чувствуешь ли ты, какие теплые у меня руки? Что чувствуешь в своем теле? Где у тебя болит? Что с тобой произошло? (Здесь важно просто выслушивать ровно то, что человек сам готов рассказывать. Не копайте глубже, не спрашивайте подробностей, не спрашивайте о чувствах, только факты. Не вынуждайте человека вновь переживать разрушительный для него опыт.) Куда бы ты хотел сейчас попасть (дом, больница)? Кто из близких мог бы сейчас о тебе позаботиться? Нужна ли тебе помощь в транспортировке?»

Как только вы заметили, что тело пострадавшего расслабилось или наоборот пришло в нормальный тонус, руки потеплели, взгляд сфокусирован, на вопросы отвечает ясно и логично, у него есть план дальнейших действий — помогите ему добраться домой или в лечебное учреждение, и настойчиво порекомендуйте обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или психологу.

Пока вы выводили пострадавшего из состояния шока, все его психические и физические ресурсы были направлены на выживание, возвращение в реальность. Про возвращение к чувствительности к психическим процессам, восстановление структуры личности и здоровой эмоциональной жизни говорить пока рано.

Стадия отдаленных последствий

Вернувшись домой, в привычную обстановку и окружение, человек, переживший насилие, унижение, издевательства, еще какое-то время будет находиться в режиме физического выживания — биоробот с замороженными чувствами. Замкнутость, подавленность, избегание контактов, сильная тревога, бедная или отсутствующая мимика, застывшее выражение лица — маска скорби или страха. Сниженная или повышенная двигательная активность. Психологический регресс — действия и реакции, не соответствующие реальному возрасту.

По мере оттаивания психики, когда ощущение безопасности и заботы близких становится устойчивым, к человеку возвращаются чувства, эмоции и переживания. Он может сутками рыдать, кричать, бить и ломать мебель, затем внезапно затихать и засыпать. Это идет процесс освобождения от накопившегося напряжения. Вновь переживаемые чувства, как правило, — гнев, стыд, вина, страх повторения травмирующего события, боль от пережитого ужаса.

И это всё — благоприятный вариант развития событий.

Как помочь: по возможности быть рядом, транслировать собственную устойчивость, спокойствие и участливость одновременно, принимать абсолютно все реакции человека как естественные и нормальные, адекватные пережитым событиям. «Мы здесь. Мы рядом. Мы готовы помочь и поддержать. Самое страшное позади, а с остальным мы справимся вместе. Ты жив, и это — главное. Мы тебя любим.» Если через пару недель интенсивность и частота эмоциональных реакций не уменьшается, лучше обратиться за профессиональной помощью.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Advait Jayant, unsplash.com

При неблагоприятном развитии событий стадии эмоционального отреагирования не наступает. Замкнутость и подавленность сохраняется дольше одного месяца. Отсутствие аппетита, безразличие к своему внешнему виду, нарушение сна, утрата прежних интересов, страх выходить из дома, панические атаки, вегето-сосудистая дистония, проявляющаяся в дрожании рук, приступах слабости, внезапно выступающий холодный пот, сильное и часто неритмичное сердцебиение, боль в сердце или за грудиной, блуждающие боли в животе, тошнота, головная боль. Возможны внезапные приступы агрессии (гнев, раздражительность). Нарушение коммуникации усугубляется.

Что происходит с чувствами такого человека. Психика включила мощные защитные механизмы — сдерживание, подавление, вытеснение. Слишком непереносимо вновь столкнуться с пережитым ужасом, стыдом и виной (не отстоял себя, не смог помочь товарищу, меня не били как других, сломался под физическим и моральным давлением, утратил достоинство). И еще страшнее подвергнуть переживаниям близких: «Вы не должны этого касаться! Я сам справлюсь. Они слишком чувствительны и слабы, чтобы услышать хотя бы часть того кошмара, который пережил я»

Однако справиться с непереносимыми переживаниями самостоятельно практически невозможно.

Что будет, если не обратиться за помощью

Напряжение будет накапливаться и усиливаться. Могут развиться психосоматические заболевания — язвенная болезнь любого отдела желудочно-кишечного тракта, гипертония, ишемическая болезнь сердца, псориаз или нейродермит, аутоиммунные заболевания, нарушение функции щитовидной железы, бронхиальная астма (если при насилии применялись удушающие приемы или газ), аллергические заболевания, угнетение иммунитета, мигрени, хронические боли в спине и суставах.

Со стороны психики наблюдаются: частые флешбэки — внезапные воспоминания картин пережитого насилия, развитие различных фобий (боязнь замкнутых помещений, открытых пространств, высоты, темноты), ночные кошмары, иллюзии и галлюцинации (слуховые и визуальные, «в ушах стоят крики и стоны друзей»), алкоголизм и наркомания в попытках заглушить душевную боль и немного расслабиться, тревожное и диссоциативное расстройство личности, постепенное разрушение значимых отношений.

Все вышеперечисленные признаки можно объединить в одно широкое и многоликое явление — посттравматическое стрессовое расстройство личности — ПТСР.

Если вы обнаружили у себя или своего близкого человека какие-либо из описанных проявлений (на всех стадиях развития патологического процесса) и не чувствуете в себе ресурса помочь ему справиться с этим состоянием, постарайтесь уговорить его обратиться за помощью к специалисту, или обратитесь за помощью сами, вам сейчас тоже нелегко.

Психологические службы располагают широким набором средств и методов помощи людям, пережившим психотравмирующее событие и их близким: работа с телом более безопасна, чем прямая атака на травматические переживания; ДПДГ — десенсибилизация и переработка движением глаз (по Шапиро) заключается в рефлекторном ослаблении эмоционального заряда с травматических воспоминаний; арт-терапия и работа с кинетическим песком — безопасна и эффективна в помощи детям и подросткам; когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — поможет трансформировать негативные установки и ассоциации с элементами обстановки психотравмирующей ситуации и расширить диапазон конструктивных реакций; эмпатический и безопасный контакт с гештальт-терапевтом тоже эффективен.

Но главный инструмент помощи психолога и психотерапевта — его устойчивость и способность оставаться снаружи от вашего травматического опыта, для того чтобы и вам помочь выбраться из порочного круга, так называемой «воронки травмы».