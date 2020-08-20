Макей обратился к сотрудникам дипслужбы: Никогда нельзя слепо следовать за массами

«Может быть, за четверть века нам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно», — заявил глава МИД Владимир Макей в обращении к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. Текст обращения распространила пресс-служба МИД.





«Вы лучше меня знаете, как много практических результатов для нашей страны, людей и конкретного белоруса принесла ваша работа, — отметил Макей. — К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности. Все вы патриоты, прекрасно образованные, талантливые и неравнодушные люди. Поэтому, понятно, что все мы принимаем происходящее близко к сердцу и остро переживаем за свой народ и Отечество».

По словам Макея, происходящие события не могут оставить безучастными никого из дипломатов. «Потому что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом "людскасць", — отметил он. — "А вы за белых или за красных?". Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается».

«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост, — добавил Макей. — Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами».

Макей отметил, что «единицы, наверное, спасуют». «Но в целом "спасибо" запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас — тех, кто действительно хотел бы добра Родине, — подчеркнул чиновник. — Каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию. Без горячего сердца в нашей профессии никак. Но и без трезвого взгляда на ситуацию тоже».

По его словам, часть работы дипломата — это «созидать и достигать согласия». «Нести мир, создавать дружбу, условия для взаимной торговли и инвестиций, для гуманитарных и человеческих контактов. Организовывать диалог даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных условиях, — отметил Макей. — И на этом пути дипломатам как никому другому приходится сталкиваться с полярными точками зрения и, уважая их, находить консенсус. Вы это умеете делать. Поэтому не забывайте свое профессиональное призвание. Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа».

«Если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию — не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца, — добавил Макей. — Коллеги, никогда нельзя слепо следовать за массами. Вы — дипломаты, вы профессионально опираетесь на собственные суждения и ощущения. Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней. А ведь наши люди, наша страна этого не заслуживают».

Макей считает, что «пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее». «Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не "красный" или "белый", — подчеркнул он. — Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете».

По словам Макея, в этот «судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси». «Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут, — отметил глава МИД. — Поэтому без эмоций ответьте себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!»