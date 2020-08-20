Один из лучших гандболистов Беларуси: «Думал, мы живем в 2020 году, а не в 90-х»

Источник материала: Tut.by

24-летний гандболист Артем Королек — игрок польского «Виве Кельце» и один из лидеров сборной Беларуси. В интервью Tribuna.com он поделился мнением о происходящем в стране и рассказал, почему гордится белорусами.



Артем Королек. Фото: Прессбол

— Могу сказать одно: вся избирательная кампания и события после меня сильно шокировали. До выборов уже появились мысли, что пройдут митинги и люди будут недовольны. Все находилось перед глазами, все это прекрасно видели. Поэтому негодование народа ожидаемо. Когда еще не объявили финальный результат [выборов], люди уже начали собираться в городах.

Честно, не ожидал, что произойдет именно так, потому что Беларусь у всех ассоциируется со спокойствием, порядком. При том, что все начиналось мирно. Также не ожидал, что власть и правоохранительные органы поведут себя подобным образом. Для меня это ужас, я не мог поверить в происходящее, в такую жестокость, равнодушие к людям, которые ни один магазин не разбили, ничего не горело, все спокойно проходило. Когда начались жесткие стычки, стало понятно, что люди как-то себя должны уберечь, и отвечали.

Королек рассказал, что двое его знакомых пострадали, когда «возвращались домой с работы».

— Один ехал вечером, другой — возвращался ночью: ему разбили машину, простыми словами, набили голову, но отпустили. В каком мире мы живем, чтобы такое было допустимо?

Плюс до самих выборов я поражался, как средь бела дня приезжает какой-то непонятный бус, выскакивают какие-то непонятные ребята спортивного телосложения и начинают забирать. Думал, мы живем в 2020 году, а не в 90-х.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На вопрос, что, по его мнению, движет сотрудниками правоохранительных органов, которые ведут себя подобным образом, спортсмен ответил:

— Они четко выполняют приказы. То, что пошли разгонять толпу светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, избивали людей, калечили… Это все идет от вышестоящих органов. То, что они делают — это, конечно, ужасно. Но, все прекрасно понимают, чем заканчивается невыполнение приказа. Поэтому тяжело ответить. Лично мне не хочется думать и размышлять, что ими движет — деньги, власть или что-то другое. Факт остается фактом, и отвечать должны все от начала до конца.

Гандболист также отметил, что никогда ранее не мог поверить в то, что на улицы белорусских городов выйдет столько несогласных людей.

— Когда смотрю видео и фотографии, меня распирает гордость, потому что я очень люблю свою страну и хочу жить в ней после окончания карьеры. Всегда с радостью возвращаюсь. Мои родители, друзья — все находятся в Беларуси. Хочется, чтобы в будущем не повторялись такие ситуации. Поэтому очень горд за свой народ, за тех людей, которые выходят в таком количестве. Когда смотрел, сколько их в Гродно, прям мурашки по коже.