ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один из лучших гандболистов Беларуси: «Думал, мы живем в 2020 году, а не в 90-х»

20.08.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

24-летний гандболист Артем Королек — игрок польского «Виве Кельце» и один из лидеров сборной Беларуси. В интервью Tribuna.com он поделился мнением о происходящем в стране и рассказал, почему гордится белорусами.


Артем Королек. Фото: Прессбол

— Могу сказать одно: вся избирательная кампания и события после меня сильно шокировали. До выборов уже появились мысли, что пройдут митинги и люди будут недовольны. Все находилось перед глазами, все это прекрасно видели. Поэтому негодование народа ожидаемо. Когда еще не объявили финальный результат [выборов], люди уже начали собираться в городах.

Честно, не ожидал, что произойдет именно так, потому что Беларусь у всех ассоциируется со спокойствием, порядком. При том, что все начиналось мирно. Также не ожидал, что власть и правоохранительные органы поведут себя подобным образом. Для меня это ужас, я не мог поверить в происходящее, в такую жестокость, равнодушие к людям, которые ни один магазин не разбили, ничего не горело, все спокойно проходило. Когда начались жесткие стычки, стало понятно, что люди как-то себя должны уберечь, и отвечали.

Королек рассказал, что двое его знакомых пострадали, когда «возвращались домой с работы».

— Один ехал вечером, другой — возвращался ночью: ему разбили машину, простыми словами, набили голову, но отпустили. В каком мире мы живем, чтобы такое было допустимо?

Плюс до самих выборов я поражался, как средь бела дня приезжает какой-то непонятный бус, выскакивают какие-то непонятные ребята спортивного телосложения и начинают забирать. Думал, мы живем в 2020 году, а не в 90-х.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На вопрос, что, по его мнению, движет сотрудниками правоохранительных органов, которые ведут себя подобным образом, спортсмен ответил:

— Они четко выполняют приказы. То, что пошли разгонять толпу светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, избивали людей, калечили… Это все идет от вышестоящих органов. То, что они делают — это, конечно, ужасно. Но, все прекрасно понимают, чем заканчивается невыполнение приказа. Поэтому тяжело ответить. Лично мне не хочется думать и размышлять, что ими движет — деньги, власть или что-то другое. Факт остается фактом, и отвечать должны все от начала до конца.

Гандболист также отметил, что никогда ранее не мог поверить в то, что на улицы белорусских городов выйдет столько несогласных людей.

— Когда смотрю видео и фотографии, меня распирает гордость, потому что я очень люблю свою страну и хочу жить в ней после окончания карьеры. Всегда с радостью возвращаюсь. Мои родители, друзья — все находятся в Беларуси. Хочется, чтобы в будущем не повторялись такие ситуации. Поэтому очень горд за свой народ, за тех людей, которые выходят в таком количестве. Когда смотрел, сколько их в Гродно, прям мурашки по коже.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью Tribuna.com он поделился мнением о происходящем в стране и рассказал, почему гордится белорусами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перестал выходить на связь член стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика