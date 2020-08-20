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СМИ: Навального отравили психодиcлептиком
Источник материала: Партизан
Врачи поставили Алексею Навальному предварительный диагноз "отравление неустановленным психодиcлептиком".
«Предварительный диагноз (Навального – ред.): острое отравление неустановленным психодиcлептиком», - сказал источник Интерфакса в медицинских кругах.
Отмечается, что психодиcлептики - это вещества, которые способны вызывать галлюцинации.
При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила Интерфаксу, что официально диагноз близким оппозиционера пока не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы.
Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.
Как сообщал
Сейчас он в коме и подключен к аппарату ИВЛ.
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Врачи поставили Алексею Навальному предварительный диагноз "отравление неустановленным психодиcлептиком".
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