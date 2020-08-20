EPAM выделяет средства на помощь пострадавшим от садистов в форме

Об этом сообщили в самой компании.





Отмечается, что компания ведет экстренные переговоры с рядом компетентных в этой сфере международных организаций, чтобы выработать легальный и прозрачный механизм оказания такой помощи, и предлагает другим компаниям и потенциальным партнерам присоединиться к инициативе.





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открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT. Интенсивный трехмесячный курс будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах в Минске и всех областных центрах, где находятся офисы компании ( В дополнение EPAMпо обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT. Интенсивный трехмесячный курс будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах в Минске и всех областных центрах, где находятся офисы компании ( Брест Витебск , Гомель, Гродно, Могилев).





В зависимости от количества заявок и общего уровня подготовки EPAM будет принимать решение о расширении списка программ.



