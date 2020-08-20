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Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра

20.08.2020 13:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра.


Уже второй день подряд участники проекта в полдень собираются у центрального входа в театр, чтобы вместе спеть белорусские песни.

«Спеўны сход» также принимал участие в акциях солидарности, которые проходили у Белгосфилармонии.

Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра

Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра

Решением Министерства культуры был уволен генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко. Фактической причиной увольнения стала высказанная Латушко и поддержанная всем коллективом театра гражданская позиция относительно событий в стране.

В знак солидарности многие актеры и сотрудники театра — более 80 человек — написали заявления об увольнении.

 
 
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Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра.
 
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