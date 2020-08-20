Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра.





Уже второй день подряд участники проекта в полдень собираются у центрального входа в театр, чтобы вместе спеть белорусские песни.

«Спеўны сход» также принимал участие в акциях солидарности, которые проходили у Белгосфилармонии.









Решением Министерства культуры был уволен генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко. Фактической причиной увольнения стала высказанная Латушко и поддержанная всем коллективом театра гражданская позиция относительно событий в стране.