|
Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра
Источник материала: Навiны
Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра.
Уже второй день подряд участники проекта в полдень собираются у центрального входа в театр, чтобы вместе спеть белорусские песни.
«Спеўны сход» также принимал участие в акциях солидарности, которые проходили у Белгосфилармонии.
Решением Министерства культуры
В знак солидарности многие актеры и сотрудники театра —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)