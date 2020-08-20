В Норвегии открывается новый пешеходный мост для экстремалов

Источник материала: Onliner

Норвегия известна своей прекрасно развитой туристической инфраструктурой, и в пятницу к ней добавится еще один один эффектный объект, которому наверняка самому предстоит стать достопримечательностью. Над водопадом Вёрингсфоссен в юго-западной части страны открывается пешеходный мост, благодаря которому все желающие смогут не только насладиться новыми видами на природный объект, но и пощекотать себе нервы.

В большинстве других стран мира Вёрингсфоссен, расположенный рядом с дорогой между Осло и Бергеном, был бы достопримечательностью первого эшелона, но в Норвегии, стране, известной своими природными чудесами, он занимает всего лишь 83-е место в списке самых высоких водопадов. При этом перепад высот, с которых он падает, составляет 183 метра. Некоторое время назад на обеих сторонах каньона появились удобные обзорные площадки, туристический информационный центр и даже гостиница. А в пятницу должен открыться мост, который пройдет прямо над потоком воды.













Главной его особенностью является то, что мост фактически представляет собой лестницу из 99 ступенек. Длина конструкции составляет 47 метров, а набор высоты — 16 метров. Проект разработал норвежский архитектор Карл-Вигго Хольмебакк. «На форму объекта повлияло сразу несколько факторов, — рассказал автор. — Его конструкция должна быть безопасной и прочной. Мост соединяет природный ландшафт и старую историческую дорогу, а также подчеркивает виды и получаемый туристами опыт».



















