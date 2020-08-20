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Сергей Михалок подарил Владимиру Зеленскому диск с хитами «Ляпис-98»

20.08.2020 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкант Сергей Михалок подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому диск с хитами «Ляпис-98». Соответствующее фото появилось в Instagram у обоих мужчин.


Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский подписал снимок: «Воїни світла!», то есть «Воины света», — одной из главных песен Михалка. К слову, именно она в свое время стала чем-то вроде негласного гимна Майдана. Напомним, лидер Brutto, «Ляпис-98» и Drezden Сергей Михалок уже несколько лет живет с семьей и работает в Украине.

С неформальной встречи есть еще несколько фото. На одной их них запечатлены мастер спорта по тайскому боксу и участник Brutto Виталий Гурков и продюсер проектов Михалка Антон Азизбекян. С ними в кадре и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.


Фото: instagram.com/sergey.mikhalok

В соцсетях обратили внимание, что и Зеленский, и Ермак пришли на встречу в белых футболках. Именно белый цвет, как известно, стал символов мирных протестов в Беларуси.

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Музыкант Сергей Михалок подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому диск с хитами «Ляпис-98». Соответствующее фото появилось в Instagram у обоих мужчин.
 
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