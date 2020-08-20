Макей призвал дипломатов «не следовать слепо за массами» и рассказал о давлении на семью

Источник материала: Ежедневник

фото: souzveche.ru

В заявлении Владимир Макей высказался за единство нации и заявил о неприемлемости радикализма и неоправданного насилия. Он также заявил об анонимном давлении на свою семью и заявил о готовности "перегрызть горло" за слезы своего 11-летнего сына.

Нынешний период глава МИД назвал самым сложным в новейшей истории Беларуси. «Речь на самом деле идет о сохранении государственности», - уверен Макей.

«А вы за белых или за красных?». Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается, - пишет Макей. - Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют. Но в целом «спасибо» запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас - тех, кто действительно хотел бы добра Родине».

Владимир Макей признал, что каждый человек имеет право на эмоции, но и без «трезвого взгляда», по его убеждению, не обойтись.

«Часть нашей работы - созидать и достигать согласия. Нести мир, создавать дружбу, условия для взаимной торговли и инвестиций, для гуманитарных и человеческих контактов. Организовывать диалог даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных условиях. И на этом пути дипломатам как никому другому приходится сталкиваться с полярными точками зрения и, уважая их, находить консенсус», - напомнил дипломатам руководитель МИД.

Он призвал дипломатических сотрудников не забывать о своем профессиональном призвании и не вносить «раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа». При отсутствии мотивации Макей призвал дипломатов не вступать в сделку с совестью: «будьте честными и принципиальными до конца».

Макей также пишет, что «нельзя слепо следовать за массами». Министр не отрицает, что в стране «перемены нужны», но «не ценой гражданского противостояния или революций». «Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней. А ведь наши люди, наша страна этого не заслуживают. Пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее», - считает Макей.