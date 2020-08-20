Генпрокурор: по факту создания Координационного совета заведено уголовное дело

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МИНСК, 20 авг ― Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета, сообщили Sputnik в четверг в Генеральной прокуратуре.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", ― заявил журналистам генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

Группой граждан 18 августа 2020 заявлено о создании Координационного совета, целью которого в том числе является организация передачи власти , сказал генпрокурор.

Также было заявлено о намерении создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. "Создание подобных органов законодательством не предусмотрено", ― подчеркнул генпрокурор.

По его словам, деятельность данной группы граждан является неконституционной. "Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава Совета и несогласии с целями его деятельности", – добавил Конюк.

"Создание и деятельность совета направлены на захват государственной власти а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", ― сказал Конюк.

Как ранее сообщал Sputnik, специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция. В состав президиума совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе", – заявила член президиума Мария Колесникова.

Как пояснили Sputnik эксперты, статья 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" имеет "подследственность КГБ". "Как правило, по этой статье уголовное дело возбуждает следственное управление этого ведомства", ― сказал собеседник агентства. У этой статьи три части, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

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