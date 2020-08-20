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«Нацелен на захват власти». За создание координационного совета Тихановской завели уголовное дело

20.08.2020 14:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Никогда такого не было и вот опять: Координационный совет по передаче власти стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о «захвате власти». Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на генеральную прокуратуру. 

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», – заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

Для справки: Статья 361 УК – это призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности. Наказание: до 5 лет колонии.

 
 
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Никогда такого не было и вот опять: Координационный совет по передаче власти стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о «захвате власти». Об этом...
 
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