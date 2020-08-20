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Синоптики рассказали, как изменится погода к выходным

21.08.2020 12:38 — Разное |  
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МИНСК, 20 авг – Sputnik. В Беларуси до конца недели сохранится теплая погода, сообщили в Гидромете.

© Pixabay
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В пятницу дожди пройдут преимущественно по востоку страны. Будет облачно с прояснениями. Местами прогремят грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Ночью за окном будет +11...+17°С, днем +17...+23°С, по юго-западу до +24...+29°С.

В субботу дождей не прогнозируют. Синоптики обещают переменную облачность. Ночью и утром слабый туман. Ночи становятся все холоднее. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+14°С, по западу +15...+17°С. Днем будет +22...+29°С.

В воскресенье, 23 августа, кратковременные дожди пройдут ночью по крайнему западу, днем по северо-западной половине страны. Местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью обещают +7...+14°С, по западу +15...+18°С. Днем воздух прогреется до +21...+27°С, местами до +29°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Дожди обещают в пятницу и воскресенье, зато в субботу должно быть тепло и сухо – прогнозируют до 22-29 градусов тепла.
 
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