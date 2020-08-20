Руководство БелАЗа превращает предприятие в Окрестина

А также запретить им передвигаться по заводу «без производственной необходимости». Это прописано в новом приказе.













Причем каждый пункт приказа содержит напоминания об административных и уголовных мерах наказания для работников завода.





kyky_org Напомним, сотрудники БелАЗа вышли на свой первый митинг 13 августа, который задумывался как анонс забастовки. Но вскоре на заводчан обрушились угрозы ответственностью за забастовку, вплоть до заведения против них уголовных дел, пишет







