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Возбуждено уголовное дело в связи с работой Координационного совета оппозиции

20.08.2020 14:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: freesmi.by

Как пояснил генпрокурор Александр Конюк, создание и деятельность Координационного совета оппозиции направлена на захват государственной власти и причинение вреда национальной безопасности.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса",  - цитирует Конюка Спутник.

Создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси было инициировано Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве.

В состав президиума совета вошли нобелевский лауреат Светлана Алексиевич,  доверенное лицо Светланы Тихановской - Ольга Ковалькова, глава штаба Виктора Бабарико - Мария Колесникова, экс-министр культуры, бывший дипломат и руководитель Купаловского театра Павел Латушко, юрист Максим Знак, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Лилия Власова. 

Статья 361 Уголовного кодекса Беларуси «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

О намерении дать правовую оценку созданию оппозиционного объединения вчера предупредил Александр Лукашенко. Он назвал его создание незаконным. В свою очередь, члены президиума совета сообщали, что предпринимали попытку связаться с Администрацией президента с целью диалога, однако ответа не получили.  
 

 
 
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Как пояснил генпрокурор Александр Конюк, создание и деятельность Координационного совета оппозиции направлена на захват государственной власти и причинение...
 
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