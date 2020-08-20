Возбуждено уголовное дело в связи с работой Координационного совета оппозиции

Источник материала: Ежедневник

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Как пояснил генпрокурор Александр Конюк, создание и деятельность Координационного совета оппозиции направлена на захват государственной власти и причинение вреда национальной безопасности.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - цитирует Конюка Спутник .

Создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси было инициировано Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве.

В состав президиума совета вошли нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, доверенное лицо Светланы Тихановской - Ольга Ковалькова, глава штаба Виктора Бабарико - Мария Колесникова, экс-министр культуры, бывший дипломат и руководитель Купаловского театра Павел Латушко, юрист Максим Знак, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Лилия Власова.

Статья 361 Уголовного кодекса Беларуси «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

О намерении дать правовую оценку созданию оппозиционного объединения вчера предупредил Александр Лукашенко. Он назвал его создание незаконным. В свою очередь, члены президиума совета сообщали, что предпринимали попытку связаться с Администрацией президента с целью диалога, однако ответа не получили.

