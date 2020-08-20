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Возбуждено дело о "захвате власти" в связи с созданием Координационного совета. Юрист: Обвинения пустые

20.08.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Возбуждено дело о "захвате власти" в связи с созданием Координационного совета. Юрист: Обвинения пустые
Лукашенко на площади Независимости 16 августа
Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Александр Конюк, передает Sputnik.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил журналистам генпрокурор Александр Конюк.

Создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси инициировала 14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, 

19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция. В состав президиума совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе", заявила член президиума Мария Колесникова.

В ответ на возбуждение уголовного дела там заявили, координационный совет пообещал и дальше продолжить работу, несмотря давление и уголовное дело.

А юрист объединенного штаба Максим Знак назвал обвинения в адрес Координационного совета пустыми:

"Как мне стало известно, уголовное дело возбуждено по статье 361 УК — это не действия, направленные на захват власти, а призывы, направленные на действия, угрожающие национальной безопасности. 

Мы будем надеяться, что власти внимательно прочитают то, что вчера мы подготовили в Координационном совете. И там написано, что этот совет делает, к чему он призывает и какими правилами пользуется. Нет никаких причин говорить, что есть какие-то основания для применения 361-й статьи". — сказал Максим Знак в комментарии Еврорадио

Как пояснили Sputnik эксперты, статья 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" имеет "подследственность КГБ". "Как правило, по этой статье уголовное дело возбуждает следственное управление этого ведомства", ― сказал собеседник агентства. 

У этой статьи три части, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.
 
 
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В Беларуси возбудили уголовное дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
 
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