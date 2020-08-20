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Мед может оказаться лучшим средством от кашля, чем некоторые лекарства

20.08.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мед может оказаться лучшим средством от кашля, чем некоторые лекарства. Так посчитали британские ученые по итогам метаанализа 14 исследований на эту тему. Как сообщает СNN, работа опубликована в журнале BMJ Evidence-Based Medicine, но чтобы мед официально признали частью доказательной медицины, нужны  масштабные клинические исследования.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Мед издавна использовался в качестве домашнего средства от кашля, но его эффективность при воспалении верхних дыхательных путей не рассматривалась в крупных работах.

Ученые из Медицинской школы Оксфордского университета обобщили результаты 14 имеющихся рандомизированных исследований. В сумме у них 1705 участников, девять из исследований относились только к детям. В большинстве случаев эффективность меда сравнивалась с лекарствами от кашля, отпускаемыми без рецепта.  По итогам мед показал себя эффективнее для облегчения симптомов простудных заболеваний, чем некоторые лекарства. Авторы считают, что он может оказаться более безопасной, дешевой и доступной альтернативой антибиотикам, которые иногда прописывают при простуде.

Проведенный метаанализ — самый полный обзор работ, посвященных эффективности меда против кашля по сравнению с другими средствами, а также плацебо, уточняет N+1. Тем не менее у исследования есть множество ограничений и недостатков. Количество изученных случаев невелико, в большинстве работ употребление меда никак не контролировалось: его использовали в качестве лечения вне лабораторных условий. В таких случаях довольно сложно убедиться в том, что улучшение наступило в действительности из-за использования меда. В дальнейшем, однако, нужно все же провести крупное рандомизированное контролируемое исследование — и подтвердить эффективность меда с его помощью.

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Так посчитали британские ученые по итогам метаанализа 14 исследований на эту тему.
 
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