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Мед может оказаться лучшим средством от кашля, чем некоторые лекарства
Источник материала: Tut.by
Мед может оказаться лучшим средством от кашля, чем некоторые лекарства. Так посчитали британские ученые по итогам метаанализа 14 исследований на эту тему. Как сообщает
Мед издавна использовался в качестве домашнего средства от кашля, но его эффективность при воспалении верхних дыхательных путей не рассматривалась в крупных работах.
Ученые из Медицинской школы Оксфордского университета обобщили результаты 14 имеющихся рандомизированных исследований. В сумме у них 1705 участников, девять из исследований относились только к детям. В большинстве случаев эффективность меда сравнивалась с лекарствами от кашля, отпускаемыми без рецепта. По итогам мед показал себя эффективнее для облегчения симптомов простудных заболеваний, чем некоторые лекарства. Авторы считают, что он может оказаться более безопасной, дешевой и доступной альтернативой антибиотикам, которые иногда прописывают при простуде.
Проведенный метаанализ — самый полный обзор работ, посвященных эффективности меда против кашля по сравнению с другими средствами, а также плацебо, уточняет
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Так посчитали британские ученые по итогам метаанализа 14 исследований на эту тему.
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