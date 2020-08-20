Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Дмитрий Куделевич был вызван к следователям, но отказался прийти и утром был задержан в своем автомобиле.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь стачкома предприятия Глеб Сандрос.

Ранее члены стачкома не могли найти и связаться с еще одним активистом - Максимом Филановичем, но позже он вышел на связь.

Решение части работников «Беларуськалия» провести забастовку, по данным стачкома, поддержали более 4 тыс. человек из 17 тыс. работников предприятия. Отмечалось, что технологические процессы на "Беларуськалии" осуществляются с перебоями.

В администрации "Беларуськалия" 19 августа сообщили, что все 7 рудников работают. Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, а фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу.