Поротников: Под режим Лукашенко заложена бомба, а для Кремля он стал токсичным активом

– Путин призвал Меркель и Макрона не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Это при том, что Лукашенко во время президентской кампании выдвигал разные обвинения в сторону России, устроил атаку на Белгазпромбанк, задержал группу российских боевиков. На что рассчитывает Кремль, оказывая Лукашенко поддержку?





– Где вы видите поддержку? Это традиционные призывы. Москва делает аналогичные призывы по отношению к Ирану, Ливии, другим странам. Это обычная политическая формула, которую использует российская дипломатия во внешних отношениях. За которой на самом деле ничего не стоит.





Нужно смотреть конкретику. А о ней нам неизвестно. Что обсуждали в ходе переговоров, как обсуждали?





Мы можем только догадываться, что разговор шел о задействовании посреднического потенциала России, о том, чтобы Москва воздействовала на режим Лукашенко с целью снижения интенсивности карательных действий, недопустимости насилия в будущем и необходимости каких-то переговоров.





– А какой может быть реальная позиция Кремля по отношению к происходящему в Беларуси?





– Пункт первый: нужно как минимум сохранить свое влияние на Беларусь, сохранить ее в зоне своего воздействия. Пункт второй: с Лукашенко это сделать невозможно, нужны новые инструменты. В данном случае я подразумеваю нового человека во главе государства.





– Как думаете, возможно ли вмешательство Кремля в ситуацию в Беларуси в ближайшее время?





– Политическое и пропагандистское – да. Силовое – нет. В Беларуси нет той фазы противостояния, когда была бы угроза силового опрокидывания режима со стороны протестующих.





С другой стороны у Москвы есть серьезные ограничители. Открытое вмешательство на стороне режима, тем более силовое, будет фактически означать обвал уровня общественной симпатии, который есть в Беларуси в отношении России и Путина.





Лукашенко – это уже не актив для них, он абсолютно токсичный и слабопредсказуемый человек, который с целью сохранения собственной власти может влезть во внешнеполитические авантюры.





Давайте посмотрим заявления последних дней: НАТО, Польша, Литва обвиняются в какой-то экскалации, милитаризации, бряцании гусеницами, маханиии крыльями и так далее, и тому подобное. В ответ на это на Гродненщину выдвигаются силы армии – довольно смешные, но тем не менее.





Долгое время боялись, что Беларусь будет втянута в конфликты, внешнеполитические военные аванюры Кремля. Но сейчас мы видим обратную угрозу: Кремль может быть втянут во внешнеполитические авантюры официального Минска





– Реальные забастовки отмечаются лишь на небольшом числе предприятий, власти увольняют управленцев, выразивших свой протест. Как вы считаете, можно ли говорить о том, что власти окончательно перехватили инициативу? Или у протеста еще есть шанс достичь каких-то реальных результатов?





– Публичный протест не является единственным результатом разрешения политического кризиса. Те люди, которые не приемлют лично Александра Лукашенко и существующий режим, никуда не испарились.





Более того, многие из них получили опыт организационной деятельности. Созданы горизонтальные структуры.





Что касается забастовок: это красивая картинка, но я не стал бы серьезно рассматривать их в качестве инструмента давления на власть (а не как инструмента пропаганды). Почему? Посмотрите на финансовые результаты работы предприятий, где пытались организовать забастовки. Большинство из них малорентабельны или убыточны.





Тот же БелАЗ завален продукцией, по сути забастовка там… и в чем минус?





Гораздо важнее не вопрос, бастовать или не бастовать. Гораздо важнее создавать альтернативные профсоюзные центры и структуры рабочего движения, которые имели бы программу не только политическую, но и социально-экономическую.





То есть поднимали вопросы защиты трудящихся, трудовых гарантий, финансового улучшения на предприятиях.





Мы стоим на пороге серьезного финансово-экономического кризиса. И эти вопросы будут актуальны. У людей появится гораздо больше поводов выходить на улицы – не только с политическими протестами, но и протестами экономического характера.





Бесконечное хождение многотысячных толп по улицам на самом деле ничего не решает. Оно не решает вопроса устойчивости режима.





Давайте вспомним 1996 год в Беларуси, когда происходили регулярные массовые манифестации. Давайте вспомним опыт других стран: в Белграде демонстрации не привели к обрушению режима Милошевича.





Поэтому говорить о том, что вот завтра на улицы никто не выйдет, или выйдет мало людей, и это будет означать проигрыш всего – не верно.





Главное, что произошло (это бомба под этот режим): Лукашенко полностью утратил внешнюю легитимность и практически полностью утрачивает внутреннюю легитимность. Он перестает быть субъектом международной политики, не признается в качестве законного главы государства.





Соответственно его кадровые назначения тоже под большим вопросом. А страна зависит от внешнего финансирования. Возникает вопрос: кто будет подписывать кредитные документы? Кто даст гарантии инвесторам или кредиторам о том, что деньги будут возвращены?





Не повторится ли история с 3 миллиардами долларов, которые Россия дала Януковичу и которые как оказалось потом по решению суда, Украина не обязана возвращать?





То есть вопрос легитимности с повестки дня не исчезает – ходят ли люди с протестами по улице или нет. Его надо решать – причем таким образом, чтобы это устроило Запад.