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Глава Минобороны Беларуси объявил о начале тактических учений на гродненском направлении

20.08.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Минобороны Беларуси объявил о начале масштабных тактических учений на гродненском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РБ.

В Telegram-канале Министерства обороны РБ говорится, что в Центре стратегического управления Минобороны Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки.

Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на Гродненском тактическом направлении.

 
 
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Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на...
 
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