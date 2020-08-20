Глава Минобороны Беларуси объявил о начале тактических учений на гродненском направлении

Источник материала: Tut.by

Глава Минобороны Беларуси объявил о начале масштабных тактических учений на гродненском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РБ.

В Telegram-канале Министерства обороны РБ говорится , что в Центре стратегического управления Минобороны Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки.

Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на Гродненском тактическом направлении.