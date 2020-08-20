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Глава Минобороны Беларуси объявил о начале тактических учений на гродненском направлении
Источник материала: Tut.by
Глава Минобороны Беларуси объявил о начале масштабных тактических учений на гродненском направлении. Об этом
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Глава военного ведомства
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Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на...
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