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В районе площади Богушевича уложили новый асфальт. А затем его вскрыли
Источник материала: Onliner
Площадь Богушевича в Минске пережила достаточно масштабную реконструкцию, связанную со строительством третьей ветки метрополитена в столице. Организацию дорожного движения там неоднократно меняли, водители привыкали и ждали, когда площадь приведут в порядок. В июне наконец представили
В 20-х числах июля движение на площади Богушевича было ограничено как раз в связи с тем, что там укладывали новое дорожное покрытие. Новый асфальт уложили, еще даже разметку нанести не успели. А сегодня водители заметили неподалеку, на улице Клары Цеткин, экскаватор: новый асфальт вскрыт, ведутся работы.
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Площадь Богушевича в Минске пережила достаточно масштабную реконструкцию, связанную со строительством третьей ветки метрополитена в столице. Организацию...
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