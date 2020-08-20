В районе площади Богушевича уложили новый асфальт. А затем его вскрыли

Источник материала: Onliner Площадь Богушевича в Минске пережила достаточно масштабную реконструкцию, связанную со строительством третьей ветки метрополитена в столице. Организацию дорожного движения там неоднократно меняли, водители привыкали и ждали, когда площадь приведут в порядок. В июне наконец представили итоговый вариант : стало очень похоже на площадь Бангалор. Оставалось навести финальный марафет, в том числе уложить новый асфальт.

В 20-х числах июля движение на площади Богушевича было ограничено как раз в связи с тем, что там укладывали новое дорожное покрытие. Новый асфальт уложили, еще даже разметку нанести не успели. А сегодня водители заметили неподалеку, на улице Клары Цеткин, экскаватор: новый асфальт вскрыт, ведутся работы.















