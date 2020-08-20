ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В районе площади Богушевича уложили новый асфальт. А затем его вскрыли

20.08.2020 15:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Площадь Богушевича в Минске пережила достаточно масштабную реконструкцию, связанную со строительством третьей ветки метрополитена в столице. Организацию дорожного движения там неоднократно меняли, водители привыкали и ждали, когда площадь приведут в порядок. В июне наконец представили итоговый вариант: стало очень похоже на площадь Бангалор. Оставалось навести финальный марафет, в том числе уложить новый асфальт.

В 20-х числах июля движение на площади Богушевича было ограничено как раз в связи с тем, что там укладывали новое дорожное покрытие. Новый асфальт уложили, еще даже разметку нанести не успели. А сегодня водители заметили неподалеку, на улице Клары Цеткин, экскаватор: новый асфальт вскрыт, ведутся работы.

В районе площади Богушевича уложили новый асфальт. А затем его вскрыли

В районе площади Богушевича уложили новый асфальт. А затем его вскрыли

В районе площади Богушевича уложили новый асфальт. А затем его вскрыли

В районе площади Богушевича уложили новый асфальт. А затем его вскрыли

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь Богушевича в Минске пережила достаточно масштабную реконструкцию, связанную со строительством третьей ветки метрополитена в столице. Организацию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Минобороны заявил о начале учений на Гродненском направлении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика