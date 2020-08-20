«Жывемабіль» в Витебске как-то врезался в ГАИ. Бело-красно-белый бусик забрали, водителю - кучу протоколов

Источник материала: Tut.by

Микроавтобус Volkswagen Transporter T3 с бело-красно-белой символикой, который ездит по мирным акциям протеста в Витебска и который горожане прозвали «жывемабілем» , утром 20 августа попал в ДТП: столкнулся со служебной машиной ГАИ. Об этом TUT.BY сообщил водитель буса — 26-летний индивидуальный предприниматель Андрей Кулаков.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— ДТП произошло во дворе моего дома на улице Вострецова. Там стояли две машины ГАИ, Geely, которая, как я заметил, преследовала меня три дня по городу, и автобус «Беларускай чыгункі» с номерами Минской области. Я выезжал из двора и въехал в машину ГАИ. Считаю, что это ДТП подставное, — утверждает Андрей Кулаков. — Рядом с домом стояли четыре машины, из них три — принадлежат госорганизациям, такого скопления служебного транспорта здесь никогда не было.

Сейчас «микрик» с национальной символикой на стоянке УВД облисполкома.



На стоянке УВД

Комментарий УВД облисполкома:

— Сегодня около 12 часов дня на улице Вострецова водитель Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги не уступил водителю служебного автомобиля ГАИ, приближающемуся к нему слева по главной дороге. Автомобили столкнулись.

Оба автомобиля получили незначительные повреждения.

В отношении водителя микроавтобуса составлены протоколы: по ч.10 ст. 18.14 (Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения, повлекшие создание аварийной обстановки) и ч. 5 ст. 18.22 (Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения) КоАП.

Кроме того, молодой человек, 19 августа привлеченный к ответственности за отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, будет повторно привлечен за аналогичное правонарушение (ч. 9 ст 18.12 КоАП), сообщают в милиции региона.

Отметим, что ч. 10 ст. 18.14 КоАП предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением водительских прав до 2 лет или без лишения.

Напомним, на мирных митингах и «Марше свободы» любимцем витеблян стал старенький микроавтобус с надписью на капоте «Жыве Беларусь!», БЧБ-флагом, красной полосой по белому кузову и символами «сердечко, кулак, знак победы», под которыми прошла предвыборная кампания Светланы Тихановской. Этот бусик горожане прозвали «жывемабіль» или «жывебус». Volkswagen Transporter T3 не раз пыталась остановить ГАИ, но водителя почти всегда «отбивали» горожане.