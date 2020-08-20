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Координационный совет оппозиции прокомментировал возбуждение уголовного дела

20.08.2020 15:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: top.21.by

Сегодня стало известно, что в связи с созданием и работой Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси. В совете дали комментарий по этому поводу.

Юрист и член Координационного совета Максим Знак заявил Tut.by, что члены объединения «делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета».

«Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью, — считает Знак.

Координационный совет подтверждает, что его цели и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции. «Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь. Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - заявили в совете.

Напомним, сегодня генпрокурор Беларуси Александр Конюк проинформировал, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
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Сегодня стало известно, что в связи с созданием и работой Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси. В совете дали...
 
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