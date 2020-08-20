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Строители «Гродножилстроя» официально уходят на забастовку с 21 августа
Источник материала: Tut.by
Работники «Гродножилстроя» провели тайное голосование по поводу забастовки. Как рассказали строители, за нее проголосовало большинство сотрудников — 1950, против было 638 человек. Строители официально уведомили руководство о результатах.
В среду, 19 августа, работники «Гродножилстроя» организовали на предприятии собрание, на котором большинством голосов решили выходить на забастовку. Но решили все оформить юридически правильно. Поэтому на предприятии провели тайное голосование.
Основные требования работников: проведение честных выборов, отставка Александра Лукашенко, а также возбуждение уголовных дел в отношении лиц, причастных к жестокому избиению участников мирных акций.
Официальное письмо было направлено гендиректору предприятия и мэру города Мечиславу Гою.
21 августа строители приостанавливают свою работу. Деятельность не прекращают только подразделения охраны, в том числе и пожарной, котельная и технические работники, которые обслуживают общежития и другие места общего пользования.
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Работники «Гродножилстроя» провели тайное голосование по поводу забастовки. Как рассказали строители, за нее проголосовало большинство сотрудников - 1950, против...
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