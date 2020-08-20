Глава Минобороны заявил о начале учений на Гродненском направлении

Источник материала: Onliner

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Об этом говорится в сообщении , опубликованном в четверг в Telegram-канале Минобороны.

«Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении», — говорится в тексте.