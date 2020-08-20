|
Глава Минобороны заявил о начале учений на Гродненском направлении
Источник материала: Onliner
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Об этом говорится в
«Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении», — говорится в тексте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)