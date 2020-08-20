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Глава Минобороны заявил о начале учений на Гродненском направлении

20.08.2020 15:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале Минобороны.

«Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении», — говорится в тексте.

 
 
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном...
 
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