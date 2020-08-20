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Глава Евросовета рассказал Путину о позиции ЕС по Беларуси

20.08.2020 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Европейского совета Шарль Мишель проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Евросоюза по Беларуси. Об этом Мишель написал.

Глава Евросовета рассказал Путину о позиции ЕС по Беларуси
Фото с сайта Etleboro.org

«Вчера 27 стран ЕС выразили солидарность с народом Беларуси в его желании определять свое собственное будущее. Сегодня я повторил это президенту Путину», — сообщил он в своем твиттер-аккаунте.

Мишель подчеркнул, что «есть только один путь вперед: через инклюзивный политический диалог и мирный и демократический процесс».

В свою очередь, как передает пресс-служба Кремля, российская сторона подчеркнула, что «оказание какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства», а также «вмешательство извне в происходящие там внутренние процессы» является «контрпродуктивным».

 
 
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Глава Европейского совета Шарль Мишель проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Евросоюза по Беларуси. Об этом Мишель написал.
 
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