Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Приходите на Окрестина на Воскресенье Свободы!

Хватит ждать милостей от узурпатора и тирана. Пора брать дело в свои руки. Я объявляю Воскресенье Свободы!

Наши друзья томятся в тюрьмах, их пытают. Они страдают за каждого из нас, за наше общее дело, за свободную Беларусь. Мы терпели и ждали. Хватит! К воскресенью мы обязаны их всех освободить и встретить на воле.

Я призываю всех прийти на марш-блокаду тюрьмы на Окрестина. Сторонники Светланы Тихановской, незарегистрированных и альтернативных кандидатов, стачкомы и бастующие, готовящиеся к забастовкам, студенты и интеллигенция, учителя и верующие всех конфессий — все, у кого не уснула совесть! Все, кто вышел на праздник в прошлое воскресенье 16 августа, приходите 23 августа к Центру изоляции правонарушителей на Окрестина!

Это будет мирное, чистое, белое действие. Мы придем с чистыми руками, без оружия, без арматуры, без цветов. Только флаги и транспоранты. Цветы будут потом. А оружие — никогда.

Мы будем там, пока к нам не выйдут все политзаключенные. В это время президиум Координационного совета пойдет к резиденции с нашим требованием. Члены Координационного совета пойдут к послам европейских стран, чтобы они прислали наблюдателей, засвидетельствующих наши чистые стремления и мирный характер марша-блокады.

Я гарантирую мир и спокойствие. Готов отвечать за это своей личной свободой и, если потребуется, жизнью. Первым пойду говорить к строю тех, кто соберется стрелять или применять против нас силу. Если со мной что-то случится, вместо меня выйдет другой/другая. Будет очередь занять мое место — уже есть десяток людей, готовых к этому.

Мы мирные люди и нам нужен мир и свобода в стране. Пока наши братья, сестры, друзья в тюрьме, мы не можем двигаться дальше. Приходите прямо туда, к тюрьме. Время сбора объявят в telegram-каналах, в чатах и тех медиа, которые на это решатся.

Не собирайтесь в колонны. Пешком с окраин и спальных районов очень далеко, пеший марш с МТЗ или МЗКТ затянется на часы. Приезжайте на общественном транспорте, кто едет на машинах — берите попутчиков.

Соберем у стен тюрьмы самую сильную и честную часть нации. Пусть это место станет местом нашей силы! Сделаем Воскресенье Свободы! Сделаем свободной и нашу страну!