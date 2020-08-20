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Продавец пользовательских данных «потерял» базу с 235 миллионами профилей юзеров YouTube, TikTok и Instagram

20.08.2020 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Social Data, которая продает пользовательские данные рекламным фирмам, допустила утечку информации о профилях 235 млн пользователей YouTube, TikTok и Instagram. Они хранились в незащищенной и незашифрованной базе, где содержатся имена, контактная информация, персональные данные, фотографии и расширенная статистика.

По информации Comparitech, которые обнаружили утечку, в базе содержатся 192 млн записей из Instagram, 42 млн из TikTok и 3,9 млн из YouTube. Данные разбросаны по объемным «наборам» и будут полезны спамерам и всем типам кибермошенников, говорят в Comparitech. Отмечается, что собранная информация доступна публично, однако не в структурированном виде и не собрана в одном месте. Именно факт каталогизации делает ее чрезвычайно ценной.

Предполагается, что к Social Data информация попала от скандально известной компании Deep Social, «забаненной» в 2018 году соцсетями Facebook и Instagram как раз за сбор информации. В Social Data отрицают это, заявляя, что ведут сбор самостоятельно и в соответствии с «правилами». Тем не менее, им «очень стыдно», что утечка произошла.

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Компания Social Data, которая продает пользовательские данные рекламным фирмам, допустила утечку информации о профилях 235 млн пользователей YouTube, TikTok и Instagram. Они...
 
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