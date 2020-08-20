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Продавец пользовательских данных «потерял» базу с 235 миллионами профилей юзеров YouTube, TikTok и Instagram
Источник материала: Onliner
Компания Social Data, которая продает пользовательские данные рекламным фирмам, допустила утечку информации о профилях 235 млн пользователей YouTube, TikTok и Instagram. Они хранились в незащищенной и незашифрованной базе, где содержатся имена, контактная информация, персональные данные, фотографии и расширенная статистика.
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Предполагается, что к Social Data информация попала от скандально известной компании Deep Social, «забаненной» в 2018 году соцсетями Facebook и Instagram как раз за сбор информации. В Social Data отрицают это, заявляя, что ведут сбор самостоятельно и в соответствии с «правилами». Тем не менее, им «очень стыдно», что утечка произошла.
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Продавец пользовательских данных «потерял» базу с 235 миллионами профилей юзеров YouTube, TikTok и Instagram
Компания Social Data, которая продает пользовательские данные рекламным фирмам, допустила утечку информации о профилях 235 млн пользователей YouTube, TikTok и Instagram. Они...
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