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Трехкратные чемпионы Беларуси переведут все деньги за проданные билеты пострадавшим во время демонстраций

20.08.2020 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехкратный чемпион Беларуси мини-футбольный клуб «Столица» поддержал людей, пострадавших во время мирных протестов в стране. Об этом сообщается на сайте клуба.


Фото: «Столица»

«Мы верим и надеемся, что на улицах нашей родной Беларуси больше никогда не будет насилия, люди не пострадают, гуляя по своим любимым местам семьями или с друзьями. Протесты и митинги будут мирными, отсутствие задержаний невиновных и избиений станет нормой правопорядка.

Наши самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Наше самое искреннее сочувствие всем пострадавшим. Здоровья, тепла и поддержки.

Все эти десять дней мы жили в страхе и переживали за своих близких, родных, за каждого белоруса. Мы поддерживаем решение любых вопросов мирными путями. Стороны должны находить выход из сложных ситуаций путем переговоров.

Мы полны желания провести новый чемпионат в нашей спокойной Беларуси, где болельщики „Столицы“, где каждый белорус — все будут спокойны за свое настоящее и будущее.

„Столица“ направит все вырученные денежные средства от проданных на каждый домашний матч 2020 года билетов в фонды помощи людям, пострадавшим во время мирных демонстраций», — сообщается на сайте.

 
 
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Мы полны желания провести новый чемпионат в нашей спокойной Беларуси, где болельщики «Столицы», где каждый белорус - все будут спокойны за свое настоящее и будущее.
 
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