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Трехкратные чемпионы Беларуси переведут все деньги за проданные билеты пострадавшим во время демонстраций
Источник материала: Tut.by
Трехкратный чемпион Беларуси мини-футбольный клуб «Столица» поддержал людей, пострадавших во время мирных протестов в стране. Об этом
«Мы верим и надеемся, что на улицах нашей родной Беларуси больше никогда не будет насилия, люди не пострадают, гуляя по своим любимым местам семьями или с друзьями. Протесты и митинги будут мирными, отсутствие задержаний невиновных и избиений станет нормой правопорядка.
Наши самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Наше самое искреннее сочувствие всем пострадавшим. Здоровья, тепла и поддержки.
Все эти десять дней мы жили в страхе и переживали за своих близких, родных, за каждого белоруса. Мы поддерживаем решение любых вопросов мирными путями. Стороны должны находить выход из сложных ситуаций путем переговоров.
Мы полны желания провести новый чемпионат в нашей спокойной Беларуси, где болельщики „Столицы“, где каждый белорус — все будут спокойны за свое настоящее и будущее.
„Столица“ направит все вырученные денежные средства от проданных на каждый домашний матч 2020 года билетов в фонды помощи людям, пострадавшим во время мирных демонстраций», — сообщается на сайте.
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Трехкратные чемпионы Беларуси переведут все деньги за проданные билеты пострадавшим во время демонстраций
Мы полны желания провести новый чемпионат в нашей спокойной Беларуси, где болельщики «Столицы», где каждый белорус - все будут спокойны за свое настоящее и будущее.
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