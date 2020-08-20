Трехкратные чемпионы Беларуси переведут все деньги за проданные билеты пострадавшим во время демонстраций

Источник материала: Tut.by

Трехкратный чемпион Беларуси мини-футбольный клуб «Столица» поддержал людей, пострадавших во время мирных протестов в стране. Об этом сообщается на сайте клуба.



Фото: «Столица»

«Мы верим и надеемся, что на улицах нашей родной Беларуси больше никогда не будет насилия, люди не пострадают, гуляя по своим любимым местам семьями или с друзьями. Протесты и митинги будут мирными, отсутствие задержаний невиновных и избиений станет нормой правопорядка.

Наши самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Наше самое искреннее сочувствие всем пострадавшим. Здоровья, тепла и поддержки.

Все эти десять дней мы жили в страхе и переживали за своих близких, родных, за каждого белоруса. Мы поддерживаем решение любых вопросов мирными путями. Стороны должны находить выход из сложных ситуаций путем переговоров.

Мы полны желания провести новый чемпионат в нашей спокойной Беларуси, где болельщики „Столицы“, где каждый белорус — все будут спокойны за свое настоящее и будущее.

„Столица“ направит все вырученные денежные средства от проданных на каждый домашний матч 2020 года билетов в фонды помощи людям, пострадавшим во время мирных демонстраций», — сообщается на сайте.