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"Простите нас, но мы не могли помочь всем!" Страшная правда от медика о работе на Окрестина

20.08.2020 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жуткий своими подробностями рассказ медика, который был допущен к избитым и замученным людям в тюрьме на Окрестина. Он осматривал пострадавших и вывозил их в различные больницы.

"Простите нас, но мы не могли помочь всем!" Страшная правда от медика о работе на Окрестина
После всего увиденного врач боится за свою жизнь, поэтому радио "Свабода" не показывает его лицо и голос изменен.
 
 
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Жуткий своими подробностями рассказ медика, который был допущен к избитым и замученным людям в тюрьме на Окрестина. Он осматривал пострадавших и вывозил их в...
 
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