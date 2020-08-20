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"Простите нас, но мы не могли помочь всем!" Страшная правда от медика о работе на Окрестина
Источник материала: Партизан
Жуткий своими подробностями рассказ медика, который был допущен к избитым и замученным людям в тюрьме на Окрестина. Он осматривал пострадавших и вывозил их в различные больницы.
После всего увиденного врач боится за свою жизнь, поэтому радио "
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Жуткий своими подробностями рассказ медика, который был допущен к избитым и замученным людям в тюрьме на Окрестина. Он осматривал пострадавших и вывозил их в...
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