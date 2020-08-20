ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Путин сделал выбор

20.08.2020 18:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: bdg.by

Ярослав Романчук считает, что «ситуация дурно пахнет».

 Кремль стал на сторону А. Лукашенко. Визит директора ФСБ А. Бортникова в Минск, открытый спор В. Жириновского на ящик пива, что до конца 2020г. Беларусь станет частью России, информационный десант россиян на белорусское телевидение, активный перезвон В. Путина и А. Лукашенко, решительность министра иностранных дел России С. Лаврова в обмене мнения с ЕС по поводу Беларуси (не лезьте, это наше!) – всё это косвенно подтверждает факт принятия руководством России выгодного для себя решения.

Последние несколько дней А. Лукашенко снова пошёл в атаку. Снова возобновились жестокость на улицах. Заметно больше стало железа в голосе и в приказах главнокомандующего. Опять антизападная риторика и бряцание оружием против НАТО/ЕС. Словно он вновь почувствовал за собой Большого брата с силой его оружия/нефти, опытом работы по противодействию «нарушителям порядка».

С чего бы такой поворот? Прошёл испуг и растерянность от сотен тысяч протестующих на улицах белорусских городов? Оправился от забастовок десятков белорусских предприятий? С конца 2019г., весь 2020г., особенно во время президентской кампании А. Лукашенко критиковал руководство России, разрушал его планы, обвинял в попытках унизить Беларусь неприемлемыми сделками. А. Лукашенко цап-царапнул «Белгазпромбанк», задержал 33 солдата российской частной военной структуры – и всё это сходило ему с рук.

Кремль скрипел зубами, терпел, пытался свести всё к шутке, неуклюже объяснял выпады белорусской стороны особенностям характера лидера Беларуси. Белорусско-российские отношения опустились ниже плинтуса.

Декларация победы Лукашенко на «выборах» с результатом 80% голосов, беспрецедентные по жестокости, бесчеловечности пытки и избиения людей милицией, убийства демонстрантов теми, кто обязан защищать жизнь людей – эти факторы привели к созданию беспрецедентного для Беларуси единства политической, гражданской и рабочей коалиции. Миллионы белорусов на улицах больших и малых городов страны с предельно понятным требованием «Уходи!»

Многим виделась победа, реальный шанс в ближайшие месяцы увидеть второго президента Беларуси. Время шло. Явно ослабленную власть никто не подхватывал. Разглагольствования, совещания, советы и призывы – всё это не сломило А. Лукашенко. Ему явно помогли прийти в себя. И это явно не силы внутри страны. Критически важные вопросы: «Какова цена такой поддержки? Что пообещал Лукашенко Путину взамен за признание «элегантной победы»? Готов ли Кремль на силовую поддержку Лукашенко против белорусского уличного протеста? Будут ли российские силовые спецы в Беларуси закатывать в асфальт белорусский протест для будущего неминуемого Союзного государства?»

Ситуация дурно пахнет. Путин не прощает даже долю того унижения, которое позволил себе Лукашенко. Если он согласился поддержать Лукашенко, значит, у него наверняка есть мощный сценарий «доломать» первого президента Беларуси. Вот только неизвестно, до состояния первого и последнего президента независимой Беларуси или же довести сюжет до второго президента РБ, который появится из управляемого, направляемого в нужное русло протеста?

Ответы на эти вопросы мы начнём получать на этой неделе. Гибридно. Тревожно. Нервозно. И никогда ещё не было так близко к фатальной потере для всех патриотично настроенных беларусов.

Яросла Романчук

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ярослав Романчук считает, что «ситуация дурно пахнет».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Никакой грусти или сожалений. Только вперед». Известные спортивные комментаторы решили уйти с БТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика