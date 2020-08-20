Владимир Путин сделал выбор

Источник материала: Ежедневник

фото: bdg.by

Ярослав Романчук считает, что «ситуация дурно пахнет».

Кремль стал на сторону А. Лукашенко. Визит директора ФСБ А. Бортникова в Минск, открытый спор В. Жириновского на ящик пива, что до конца 2020г. Беларусь станет частью России, информационный десант россиян на белорусское телевидение, активный перезвон В. Путина и А. Лукашенко, решительность министра иностранных дел России С. Лаврова в обмене мнения с ЕС по поводу Беларуси (не лезьте, это наше!) – всё это косвенно подтверждает факт принятия руководством России выгодного для себя решения.

Последние несколько дней А. Лукашенко снова пошёл в атаку. Снова возобновились жестокость на улицах. Заметно больше стало железа в голосе и в приказах главнокомандующего. Опять антизападная риторика и бряцание оружием против НАТО/ЕС. Словно он вновь почувствовал за собой Большого брата с силой его оружия/нефти, опытом работы по противодействию «нарушителям порядка».

С чего бы такой поворот? Прошёл испуг и растерянность от сотен тысяч протестующих на улицах белорусских городов? Оправился от забастовок десятков белорусских предприятий? С конца 2019г., весь 2020г., особенно во время президентской кампании А. Лукашенко критиковал руководство России, разрушал его планы, обвинял в попытках унизить Беларусь неприемлемыми сделками. А. Лукашенко цап-царапнул «Белгазпромбанк», задержал 33 солдата российской частной военной структуры – и всё это сходило ему с рук.

Кремль скрипел зубами, терпел, пытался свести всё к шутке, неуклюже объяснял выпады белорусской стороны особенностям характера лидера Беларуси. Белорусско-российские отношения опустились ниже плинтуса.

Декларация победы Лукашенко на «выборах» с результатом 80% голосов, беспрецедентные по жестокости, бесчеловечности пытки и избиения людей милицией, убийства демонстрантов теми, кто обязан защищать жизнь людей – эти факторы привели к созданию беспрецедентного для Беларуси единства политической, гражданской и рабочей коалиции. Миллионы белорусов на улицах больших и малых городов страны с предельно понятным требованием «Уходи!»

Многим виделась победа, реальный шанс в ближайшие месяцы увидеть второго президента Беларуси. Время шло. Явно ослабленную власть никто не подхватывал. Разглагольствования, совещания, советы и призывы – всё это не сломило А. Лукашенко. Ему явно помогли прийти в себя. И это явно не силы внутри страны. Критически важные вопросы: «Какова цена такой поддержки? Что пообещал Лукашенко Путину взамен за признание «элегантной победы»? Готов ли Кремль на силовую поддержку Лукашенко против белорусского уличного протеста? Будут ли российские силовые спецы в Беларуси закатывать в асфальт белорусский протест для будущего неминуемого Союзного государства?»

Ситуация дурно пахнет. Путин не прощает даже долю того унижения, которое позволил себе Лукашенко. Если он согласился поддержать Лукашенко, значит, у него наверняка есть мощный сценарий «доломать» первого президента Беларуси. Вот только неизвестно, до состояния первого и последнего президента независимой Беларуси или же довести сюжет до второго президента РБ, который появится из управляемого, направляемого в нужное русло протеста?

Ответы на эти вопросы мы начнём получать на этой неделе. Гибридно. Тревожно. Нервозно. И никогда ещё не было так близко к фатальной потере для всех патриотично настроенных беларусов.

Яросла Романчук