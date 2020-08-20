СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту призывов к захвату власти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оппозиция в Беларуси сообщила о создании координационного штаба для передачи власти. Сегодня генеральный прокурор страны заявил о неправомерности подобного органа. Накануне эти действия президент объявил незаконными. По факту публичных призывов к захвату власти Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает «МИР 24».

«Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной. Ряд граждан заявили о выходе из состава совета и не согласны с целями его деятельности», – сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

«Генеральной прокуратурой Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК Беларуси по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», – сказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Оппозиционный штаб предлагает постепенно запретить русский язык, ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, выйти из интеграционных объединений: Союзного государства, Евразийского союза – и подать заявления на членство в Евросоюзе и НАТО.

«Все пошло совершенно по другому сценарию. Это сценарий цветной революции. Очевидно, что главными бенефициарами того, что происходит на улицах, являются третьи силы. И эти силы находятся за пределами территории Республики Беларусь. Именно эти деструктивные силы и хотят привести нас к катастрофе», – рассказал политтехнолог объединенного штаба оппозиции Юрий Воскресенский.

По его мнению, сейчас время думать не о политических амбициях, а о сохранении независимой Беларуси. Важно, чтобы все спорные вопросы белорусы решили без участия третьих сил.