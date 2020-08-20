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Уволившийся с БТ оператор: вернуть все как было — это путь к окончательной деградации

20.08.2020 22:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уже бывший оператор Белорусского телевидения Александр Гайдук сделал заявление.

Уволившийся с БТ оператор: вернуть все как было — это путь к окончательной деградации
Фото со страницы Александра Гайдука в соцсети

Он сообщил, что работодатель удовлетворил его заявление об увольнении по соглашению сторон.

Гайдук написал, что на данный момент закончилась его 21-летняя работа на ТВ: «Ушел, как говорят, в никуда. В новую жизнь — говорю я».

Александр подчеркнул, что не хочет работать «как прежде»: «Как не будет уже прежней жизнь в нашей стране. Те, кто думает вернуть все как было, — это путь к окончательной деградации».

По его мнению, последние десять лет страна неуклонно идет к ней — застой и ложь.

«Я только не понимаю, как можно так бить, жестоко бить свой народ, принуждая к любви? Как вообще можно заставить любить?» — задал риторические вопросы бывший оператор БТ.

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Уже бывший оператор Белорусского телевидения Александр Гайдук сделал заявление.
 
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