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К Павлу Латушко приехали силовики: из-за облитого краской дома

21.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает блогер Антон Мотолько.

По информации блогера, это следователи.

 Вскоре дипломат, экс-директор Купаловского театра сказал РИА «Новости», что он дома, следственные действия в связи с тем, что его дом минувшей ночью облили краской.

Напомним, что только сегодня утром Павел Латушко сообщил, что его дом закидали красной краской и об угрозах в свой адрес.
 
 
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