К Павлу Латушко приехали силовики: из-за облитого краской дома

По информации блогера, это следователи.





РИА «Новости» , что он дома, следственные действия в связи с тем, что его дом минувшей ночью облили краской. Вскоре дипломат, экс-директор Купаловского театра сказал, что он дома, следственные действия в связи с тем, что его дом минувшей ночью облили краской.





Напомним, что только сегодня утром Павел Латушко сообщил, что его дом закидали красной краской и об угрозах в свой адрес.