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К Павлу Латушко приехали силовики: из-за облитого краской дома
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает блогер Антон Мотолько.
По информации блогера, это следователи.
Вскоре дипломат, экс-директор Купаловского театра сказал
Напомним, что только сегодня утром Павел Латушко сообщил, что его дом закидали красной краской и об угрозах в свой адрес.
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Об этом сообщает блогер Антон Мотолько.
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