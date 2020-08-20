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Агония прогрессирует: членов Координационного совета вызывают на пятницу в Следственный комитет

21.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Членов Координационного совета при Светлане Тихановской на пятницу вызывают в Следственный комитет.

 Известно, что на 10:00 вызвали члена президиума юриста Максима Знака, а на 11:00 — руководителя стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского.

20 августа Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Координационного совета. Генпрокурор Александр Конюк заявил, что деятельность этого образования направлена на захват государственной власти. Расследованием дела занимается Следственный комитет, пишет euroradio.fm
 
 
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Членов Координационного совета при Светлане Тихановской на пятницу вызывают в Следственный комитет.
 
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