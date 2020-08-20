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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по деятельности Координационного совета

20.08.2020 14:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Telegram-канал ОНТ цитирует слова генерального прокурора Беларуси Александра Конюка: «Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса».

В пресс-службе Координационного совета заявили, что пока не получали такую информацию и прокомментируют ее, как только узнают подробности.

Напомним, недавно о создании Координационного совета высказался Лукашенко.

— Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, — сказал он. — Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом.

Штаб Светланы Тихановской заявил о создании Координационного совета на этой неделе. Сообщается, что он создан для «процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты и суверенитета Республики Беларусь». Инициатором выступила, собственно, Тихановская. «В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела», — говорилось в заявлениях штаба экс-кандидата на пост президента РБ.

После первого заседания совета был избран президиум — 7 человек:

— Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе);

— Лилия Власова (юрист-международник, медиатор);

— Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ);

— Максим Знак (юрист Бабарико и объединенного штаба);

— Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской);

— Мария Колесникова (представитель штаба Бабарико);

— Павел Латушко (экс-министр культуры, дипломат).

(будет дополнено)

 
 
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Telegram-канал ОНТ цитирует слова генерального прокурора Беларуси Александра Конюка: «Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват...
 
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