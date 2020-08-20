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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по деятельности Координационного совета
Источник материала: Onliner
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В пресс-службе Координационного совета заявили, что пока не получали такую информацию и прокомментируют ее, как только узнают подробности.
Напомним, недавно о создании Координационного совета
— Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, — сказал он. — Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом.
Штаб Светланы Тихановской заявил о создании Координационного совета
После первого заседания совета был избран президиум — 7 человек:
— Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе);
— Лилия Власова (юрист-международник, медиатор);
— Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ);
— Максим Знак (юрист Бабарико и объединенного штаба);
— Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской);
— Мария Колесникова (представитель штаба Бабарико);
— Павел Латушко (экс-министр культуры, дипломат).
(будет дополнено)
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Telegram-канал ОНТ цитирует слова генерального прокурора Беларуси Александра Конюка: «Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват...
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