Белорусам придется проявить честность, мудрость, спокойствие

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В сообществе журналистов Беларуси и России "Друзья-сябры" у нас вот уже шесть лет, как практикуются самые разные формы взаимодействия, взаимной учебы, а также всякие полезные и приятные практики. Даже путешествуя на автобусе, мы стараемся не спать, а учиться. И вот однажды мой коллега с российского телевидения, потряхиваемый российским ухабом, читал белорусским телевизионщикам лекцию о всяких хитростях и ловких заманухах, позволяющих зацепить зрителя и удерживать его внимание. Не давать переключиться, уйти к конкурентам. Он употреблял слово "тизер". И слово "кликабельность".

В окнах плыли серые леса, облака и заборы. Аудитория слушала внимательно. И копила вопросы. Наконец первый прозвучал: "Конкуренция – это мы понимаем. Но… Послушайте, но ведь все это, ну, как бы сказать, не честно. Вы же обманываете зрителя". Коллега был – и есть – чуткий, талантливый и, я бы сказал, мудрый. Он помолчал, улыбнулся и сказал: "Да, я всегда знал, что вы – лучше нас".

К чему я вспомнил этот транзитный диалог? К тому, что, когда мы говорим и пишем о ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов, надо ясно понимать: значительная часть втянутых в конфликт людей – действительно чистосердечные, честные и порядочные люди. Есть таковая молодежь, которой да, успели втолковать, в какой стороне счастье. Есть те, кто постарше. На флаге у них еще не совсем отстирался серп и молот. Капитализмом диким они не трепаны. Не замороченные, не тертые, не погруженные в азартное конкурирование и все такое прочее.

Другая часть, значительно меньшая – напротив, жесткие, мотивированные, тренированные манипуляторы. Профессиональные оппозиционеры, десятники и сотники "революции".

Третья, весьма массовая, вообще хотела бы эти треволнения переждать, спрятавшись где-нибудь – "галавой на пагорак, хай накрые туман". Но не выйдет: ее теребят, понуждают то хлопать, то осуждающе гудеть.

Есть те, кто по молодости и глупости не боится таких вещей, как гражданская война. Есть те, кто молится, чтобы белорусы не перессорились. Есть те, кто ловко, даже ловчее упомянутого мной коллеги с российского телевидения, пользуется этим – и призывает милицию не охранять порядок. Вас простят! Не защищайте "преступную власть"! Приветствуйте звоном щита "нового национального лидера", про которого вчера еще никто слыхом не слыхивал. Который пришел в политику "из-за любви".

Что самое удивительное и пугающее: возможно, Светлана Тихановская, когда произносила ту фразу, была вполне искренна. Она продолжает дело мужа! Это даже круче, чем декабристка! Потом, правда, она потухшим голосом призывала протестующих не выходить на площадь. Не подвергать себя опасности. Потом уехала подальше, об опасности говорить перестала, думаю, получив мощную дозу облучения от своих технологов, наставников, кураторов и, как любит говорить Александр Лукашенко, "кукловодов".

Воспряла – и теперь она – вдумайтесь! – "согласна стать национальным лидером". С ней уже и нобелевский лауреат, разглядевший на минских площадях "российский ОМОН". И уволенный директор театра, и врач, и учитель – собрался самопровозглашенной "национальный комитет", который готов получить у Лукашенко скипетр, когда тот, раздавленный и униженный, будет уползать в сторону Ростова.

Он, кстати, удар держит и уползать не торопится. Меркель звонила – трубку не взял. Предлагает совместное обсуждение новой Конституции. Конечно, радикалы кричат "Время тянет! Уходи!", но вкупе с покаянием за чрезмерную жесткость, а заодно за все "в чем был и не был виноват", это выглядит здравым политическим компромиссом.

Получается, что компромисса не хотят "спасатели". Все эти уважаемые (или не очень), образованные (каждый в своей отрасли), вполне достойные (а как же иначе, комитет-то родину спасает) люди не хотят даже слышать простого вопроса, который все громче задает выходящая постепенно из ступора часть белорусского народа, точно самая большая и значимая, которая умеет думать. Она, охолонув, анализирует. И задает вопрос: слушайте, а ведь это нечестно. Вы обманываете зрителя! Вы требуете ухода Лукашенко, перечисляя просчеты, подтасовки, осуждая неоправданную жестокость и зачистку политического поля. Допустим. А каковы у вас основания на перехват руля? Какова ваша программа, кроме "Батьку долой"?

Программа тут же появилась. Но лучше вообще без программы, чем с такой: в ней, коротко говоря, пописан сценарий полного разрыва с Россией, вытеснения русского языка, экономической капитуляции и сдачи страны "в аренду Евросоюзу", который, как и в случае с Украиной, на деле никого к себе не ждет. (Кстати, по событиям в Беларуси реакция европейских лидеров куда более вялая, чем была по Украине).

С такой программой серьезной поддержки оппозиция в Беларуси не получит. Это они сами поняли и даже с сайта своей "фабрики мысли" программу быстренько убрали. Но ее успели расшарить. А почитав ее внимательно, те же рабочие бастующего завода, подзуживаемые проплаченным активистами, возможно, задумаются: а кому мы будем продавать свои тягачи, если порвем с Россией? Она же их практически единственный покупатель!

И так – практически по всем пунктам. По всем точкам спайки с Россией – а их сотни. Хоть экономику возьми, хоть историю. Хоть человеческие взаимоотношения.

Не случайно некоторые представители оппозиции все больше стали напоминать Никола Пашиняна, который приходил-то к власти в Армении на прозападной волне, но прагматично рассудил, что без России со всеми вызовами республика не справится. И поехал в Москву. А самые прозорливые вообще намекают и сигналят, что они даже лучше Батьки наладят экономическое и иное сотрудничество: ведь в последнее время Александр Григорьевич, опасаясь "поглощения Россией", наговорил немало противоречивого насчет Союзного государства. Однако перед лицом серьезной опасности именно этот институт стал основой для поддержки стабильности в братской стране.

Думаю так: если радикальные белорусские оппозиционеры не пойдут в ближайшее время ва-банк, не предпримут безрассудств, прописанных в методичках "цветных революций", ситуация в республике будет такой, что братьям-белорусам придется сполна проявить свои лучшие качества: честность, мудрость, спокойствие. Справедливость. Терпение. Самостоятельность. В их распоряжении есть несколько вполне разумных инструментов, чтобы прийти к межнациональному диалогу.

Конечно, нашим общим недругам удалось флагом полуфашистским помахать. Тряхнуть страну. А многие друзья вовсе пока не удовлетворены тем, как власть отнеслась к их вполне понятному возмущению и обоснованным претензиям. И опасность еще не отступила. Однако шансы склеить чашку есть – по крайней мере, как это часто бывает в кризис, стало куда яснее, откуда исходят угрозы Беларуси и России. Сколь они опасны. И почему бороться с ними нужно вместе, союзно.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции