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Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте

20.08.2020 13:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко освободил от должности ректора Академии управления при президенте Геннадия Пальчика.

Соответствующий указ, который опубликован на Национальном правовом портале Беларуси, он подписал 19 августа.

Пальчик занимал должность ректора с 2018 года. Его место занял проректор по учебной работе Александр Лаптенок.

 
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Александр Лукашенко освободил от должности ректора Академии управления при президенте Геннадия Пальчика. Соответствующий указ, который опубликован на...
 
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