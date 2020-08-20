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Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко освободил от должности ректора Академии управления при президенте Геннадия Пальчика.
Соответствующий указ, который опубликован на Национальном правовом портале Беларуси, он подписал 19 августа.
Пальчик занимал должность ректора с 2018 года. Его место занял проректор по учебной работе Александр Лаптенок.
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Александр Лукашенко освободил от должности ректора Академии управления при президенте Геннадия Пальчика. Соответствующий указ, который опубликован на...
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