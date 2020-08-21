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«Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса». Тихановская обратилась к рабочим

21.08.2020 09:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к рабочим с призывом не останавляваться.

 

 

В частности она отметила, что бастующие сегодня работники «Белaруськалия», «МТЗ», «Гродно Азота» и других предприятий являются «символом новой, свободной Беларуси».

«Мы — сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. Страны, которую он хочет у нас украсть. Как он уже украл наш выбор и изувечил наших братьев, сестер, мужей, детей. Чтобы прекратить этот произвол, мы должны объединится», — заявила Тихановская.

Кандидат считает, что забастовки «запугали диктатуру»: «Она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление. Поэтому подвергаетесь угрозам».

«Оставьте страх диктатуре. Помните — вы не одни. С вами — вся Беларусь. В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами», — заверила она.

Тихановская еще раз назвала цели ее кампании: «прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы».

 
Теги: Гродно
 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к рабочим с призывом не останавляваться.  
 
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