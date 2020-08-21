На акциях, которые вообще не разгоняют, милиционеры все равно «получают» увечья: Как такое возможно

Как сообщало 14 августа МВД, «число пострадавших во время несанкционированных акций сотрудников милиции УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 121». С тех пор информации о столкновениях протестующих с милицией не поступало. Лишь вчера, 19 августа, милиционеры оттесняли бастующих от проходных заводов и точечно задерживали по одному-два человека, но крупных стычек не было.





Как сообщил телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, на 17 августа в следственные органы поступило 124 ЗАЯВЛЕНИЯ и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры).





Но еще 16 августа глава МВД Юрий Караев, отвечая на вопросы корреспондента TUT.BY на площади Независимости, признался: «Мне очень жаль этого погибшего. Еще больше — побитых. Они тоже пострадали. А больше всего — моих 129 СОТРУДНИКОВ».





А 19 августа было озвучено новое число пострадавших сотрудников МВД. Сделал это заместитель главы Администрации президента Валерий Бельский в своей статье «Что нам стоит дом разрушить» на сайте БЕЛТА.





«Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили БОЛЕЕ 150 ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ», — сообщил Бельский.





То есть, число милиционеров с увечьями растет даже в те дни, когда никаких разгонов мирных акций не происходит.