Что происходит на крупных предприятиях, работники которых выходили на акции солидарности

посмотрел, какая ситуация на предприятиях, которые заявляли о солидарности и готовности присоединиться к забастовкам.

Тем временем работники Тракторного завода также рассказывают, что председателя их стачкома 21 августа вызывают к следователю.

— Нужно показать, что их поддерживают. Тогда многие к нам присоединятся. А пока никто не верит в помощь, — продолжил мужчина. Уточним, что МТЗ попал в число трех предприятий, работники которых в числе первых получат финансовую поддержку от неравнодушных людей и организаций.

— Первый день забастовки был подъем. Но потом люди начали задумываться об увольнениях, — рассказывает один из работников предприятия. — Дальше началась информационная война, мол, если людям даются деньги, значит это западные деньги. Но рабочие ведь ходили бастовать и митинговать не за западные деньги, а чтобы отстоять свои права и требования, которые мы предъявили.

Что сейчас. Некоторые работники МТЗ написали заявления на отпуска за свой счет, чтобы продолжить протестовать. Директор предприятия подписал заявления. Люди хотели продолжить работу по переводу забастовки в официальный статус, однако уже в среду утром их пропуска на предприятия были заблокированы. Собравшихся у проходной работников и неравнодушных людей разогнал ОМОН.

Основных требований у рабочих МТЗ три: освобождение всех политзаключенных, «снятие нелегитимного президента» и назначение новых выборов, а также прекращение насилия.

Как развивалась ситуация на МТЗ. Работники МТЗ, которые 14 августа после попытки общения с премьер-министром Романом Головченко (из-за нежелания чиновника присутствия на встрече СМИ многие люди ушли со встречи) вышли в центр Минска, а через несколько дней — снова вышли вместе с коллегами с МАЗа и МЗКТ.

«Когда мы приехали к проходной, там уже были сотрудники милиции»

Как развивалась ситуация на МЗКТ. Это предприятие, как и МТЗ, после выборов привлекло немало внимания. Здесь гендиректор на встрече с работниками признал, что Лукашенко не выиграл выборы. Через несколько дней здесь встретили криками «Уходи!» и самого Лукашенко, который приезжал на предприятие, пообщался с рабочими в цехах. Сообщалось, что некоторых работников, которые активно задавали вопросы, после этой встречи задерживали, но в тот же день отпустили. «Теперь их точно уволят», — предполагали их коллеги.





Что сейчас. На МЗКТ на днях собрали подписи под коллективным обращением с требованиями, среди которых — проведение новых выборов, остановка насилия со стороны силовиков, освобождение всех задержанных на мирных акциях.





В четверг утром стачечный комитет Минского завода колесных тягачей раздавал работникам у предприятия листовки для голосования, поддерживают ли они забастовку. Однако сотрудники милиции, которые приехали к проходной завода, заявили, что раздача печатных материалов запрещена. Из-за этого листовки удалось вручить немногим работникам.





— В среду (19 августа — прим.ред.) мы сделали в 16.30 собрание. На нем было 25 человек. Сегодня утром мы пытались провести опрос работников предприятия, кто готов бастовать, напечатали 5 тысяч бюллетеней, каждый подписали, волонтеры помогли подготовить урны. С 6 утра мы хотели раздать бюллетени на трех проходных, проводить тайное независимое голосование: работник показывает пропуск, мы ему даем бюллетень, подписанный нами как на избирательном участке, чтобы не было вопросов. Но когда мы приехали к проходной, там уже были сотрудники милиции, нас не подпускали к идущим на смену. Сказали, что если еще раз попробуете кому-то выдать бланк, будем задержаны. Мы, честно говоря, испугались, — рассказывает работник предприятия.





Работники МЗКТ говорят, что их тоже пытаются запугать. И если на других предприятиях угрожают лишениями премий, выговорами, прогулами и увольнениями, то здесь ко всему прочему на людей, как они говорят, еще хотят повесить и огромные долги — об упущенной экономической выгоде.





С работниками руководство проводит жесткие беседы, некоторые длятся по часу.





— Позвонили из отдела маркетинга. Руководство пришло и сказало: «Ребята, все это были еще цветочки. Отдел маркетинга готовит документ об упущенной экономической выгоде предприятия. Из-за вас пошли звонки со всех стран об отказе от контрактов. Говорят, что у вас там стачкомы». Поэтому если будет отказ от контрактов, это повесят на нас.





«Они же присягу дали народ защищать, а бьют своих же»

Работники «Гродножилстроя» официально уходят на забастовку с 21 августа. Они провели тайное голосование по поводу забастовки. Как рассказали строители, за нее проголосовало большинство сотрудников — 1950, против было 638 человек. Строители официально уведомили руководство о результатах.













Деятельность не прекращают только подразделения охраны, в том числе и пожарной, котельная и технические работники, которые обслуживают общежития и другие места общего пользования.





«Они же присягу дали народ защищать, а бьют своих же. Бьют за наши налоги, а нас еще и унижают», — говорили ранее работники на одном из собраний. «Люди шли с работы со второй смены, а их забрали. Дали штраф и отпустили. Получается, работать нельзя? И такие штрафы, 20 базовых. У них зарплата меньше, чем этот штраф. Мы эти деньги зарабатываем кровью и потом», — не сдерживая эмоций, рассказывали работники.





«Наша зарплата — это пули ОМОНа!»

Как развивалась ситуация на «Беларуськалии». 14 августа шахтеры «Беларуськалия» заявили о своем намерении бастовать. Они настаивают на привлечении к ответственности Александра Лукашенко против народа, назначении новых выборов, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране.









Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





«Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа!» — говорили сотрудники «Беларуськалия». 17 августа сообщалось об остановке работы всех шахт, а через два дня руководство предприятия сообщило, что работают все 7 рудников.





19 августа шахтеры договорились, что каждый день в 9 утра будут собираться на центральной площади города и продолжать забастовку. Ее поддерживает лишь часть подписавшихся. Сегодня в течение дня сообщалось, что некоторые участники стачечного комитета не выходили на связь. Ближе к вечеру стачкомитет предприятия написал, что с этими работниками удалось связаться.





Власти не исключают, что бастующие шахтеры потеряют социальные льготы в случае продолжения забастовки. Но бытует и другое мнение. Из-за того, что количество игроков на глобальном рынке небольшое, то забастовка на «Беларуськалии» может пойти ему на пользу, поскольку мировые цены на калий вырастут.





Работники предприятия по-прежнему собираются на площади. К примеру, в пятницу намерены выйти утром и ближе к вечеру.





«Похоже, будет массовый исход работников предприятий из официальных профсоюзов»

Как развивалась ситуация на БМЗ. Работники БМЗ, которые 17 августа останавливали работу всех печей (но в тот же день к вечеру они снова заработали), планировали с 20-го числа устроить забастовку, если не будут выполнены их требования.





Что сейчас. Забастовку на БМЗ с 20 августа не начали. Сейчас работники решают, как будут действовать дальше.





Работники Белорусского металлургического завода несут заявления о выходе из официального профсоюза, сообщил БелаПАН председатель профсоюзной организации предприятия Александр Коледа. «Похоже, что сейчас будет массовый исход работников предприятий из официальных профсоюзов. Люди пытаются вступать в независимые профсоюзы. Официальные профсоюзы давят на людей, которые выдвигают политические требования и собираются бастовать», — предположил председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.





Он напомнил, что основные требования бастующих — отставка Лукашенко, честные выборы, прекращение насилия со стороны силовиков и расследование того, что произошло, наказание виновных. Рабочие готовы бастовать до тех пор, пока не будут выполнены их требования.





«Глобальное требование — отставка Лукашенко»

Как развивалась ситуация на Нафтане. На Нафтане 17 августа заявили, что намерены устроить забастовку и выйти из профсоюза, если не будут выполнены их требования. «Мы будем бастовать, если глобальное требование № 1, а это отставка Александра Григорьевича Лукашенко в связи с утратой доверия, мы будем вынуждены, если отставка не произойдет в десятидневный срок, реализовать свое право на забастовку», — заявляли работники на собрании, на котором присутствовал глава Госконтроля Иван Тертель. Речь идет о забастовке без остановки без мощностей предприятия.





Что сейчас. На предприятии собирали подписи под открытым обращением к народу Беларуси, сейчас их подсчитывают. Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова сообщила 19 августа TUT.BY, что начальство в цехах просит заводчан не подписывать это обращение, оказывает на них давление и угрожает, что тем самым они подпишут себе непродление контракта.





Сейчас ОАО «Нафтан» работает в штатном режиме. Однако заводчане начнут забастовку, если в 10-дневный срок не будет выполнено их «глобальное требование № 1» — отставка Александра Лукашенко.





— Забастовка в таком случае начнется с 29 августа. Собрание рабочих, на котором мы озвучили свои требования, состоялось 17 августа. Еще два дня нужно, чтобы республиканские и местные власти получили наше обращение с требованиями. Получается, что отсчет 10-дневного срока начинается 19 августа, — поясняла Ольга Бритикова.





Это будет забастовка без остановки мощностей предприятия.





«Когда начались репрессии, люди присели»

Представители Минского моторного завода говорят, что у них сейчас те же вопросы и проблемы, что и у других предприятий. Угрозы коллективу.





— Когда начинали забастовку, на нее готовы были все подписаться. А когда начались репрессии, люди присели, — говорит один из работников.





Заместитель генерального директора Минского моторного завода Андрей Новик ранее заявлял, что предприятие не будет увольнять бастующих сотрудников.





Работники МАЗа также сообщают про увольнения. На предприятии грозятся ставить прогулы за отсутствие на рабочем месте больше 20 минут. Хотя по трудовому законодательству отсутствие на рабочем месте до трех часов, если при этом работник был на территории предприятия, прогулом не считается.





Также есть некоторые сложности с распространением информации через каналы в Телеграм.





— Мы общаемся в телеграм-каналах, они открыты. Туда добавляется какой-нибудь Вася или Петя и начинает народ будоражить. Люди это не хотят читать. Нужно сделать каналы и чаты более закрытыми, чтобы не каждый мог попасть, — рассказал сотрудник предприятия.





Рабочие на ММЗ им. Вавилова сообщают о том что, идеологи давят на работников. «Грозятся, что не выплатят зарплату. Люди стали бояться выходить на забастовки. Из бастовавших осталось только человек 10. Им нужна поддержка», — говорит один из работников.





На Белшине рассказывают, что уже начали заставлять увольняться сотрудников по собственному желанию.





— Правоохранители вместе с начальством вынудили угрозами уволиться двух парней по собственному желанию, — говорит сотрудник предприятия. — Теперь с ними невозможно связаться, они не берут трубку. Четверым работникам заблокировали пропуска.





Рабочие «Гродно Азота» 19 августа вышли на забастовку. Перед этим актив завода собрался на территории предприятия, чтобы обсудить текущую ситуацию и собрать подписи в коллективе за начало забастовки. В итоге получилось, что в цехах большинство рабочих хотят бастовать. Правда, это желание продержалось недолго.









Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY





Работники каких предприятий присоединялись к акциям солидарности

На акции солидарности против насилия выходили также работники из многих отраслей со многих предприятий, все перечислить не представляется возможным. В их числе медики, строители, работники «Полимира», «Полоцк-Стекловолокно», «Атланта», «Гефеста», «Белэнергосетьпроект», Белмедпрепараты, Минского завода шестерен, работники музеев, театров, метрополитена, Национального аэропорта «Минск», сахарных заводов, Минского электротехнического завода имени Козлова, «Лакокраска», Гродненского мясокомбината, «Галантэи».









Акция солидарности медиков. 12 августа 2020 года, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





К акции солидарности также присоединились энергетики (могилевские и полоцкие), работники «Белпочта».