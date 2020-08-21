МВД: водитель, пытаясь скрыться, наехал инспектору на ногу (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о происшествии, которое случилось утром 10 августа вблизи поселка Глуша Бобруйского района. Инспектор ДПС остановил автомобиль Renault Sandero, за рулем которого находился 30-летний житель города Слуцка. От водителя, как сообщается, исходил запах спиртного, поэтому сотрудник ГАИ предложил проследовать для разбирательства в патрульный автомобиль.

Но мужчина, как отметили в МВД, проигнорировал законные требования инспектора. Пытаясь скрыться, он задним левым колесом авто наехал на ногу милиционеру. В результате тот получил травмы.

— Проехав некоторое расстояние, водитель бросил авто и убежал в лес, однако вскоре был задержан. Выяснилось, что за 7 лет своего водительского стажа он около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также на два года лишался прав за оставление места ДТП, — сообщили в Министерстве внутренних дел.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.