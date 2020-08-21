Древнеегипетские мумии змей и птиц просветили 3D-томографом

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Просветив рентгеновским компьютерным томографом мумии неизвестных кошки, птицы и рептилии, ученые узнали обстоятельства их гибели и некоторые детали из жизни. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports , сообщает ТАСС .



Распечатанные на 3D-принтере черепа кошки и змеи. Фото: Scientific Reports

«Благодаря компьютерной томографии мы смогли провести полноценную аутопсию через две тысячи лет гибели этих животных. Мы узнали, как они жили и умерли, в том числе выяснили, в каких условиях их содержали», — рассказал один из авторов работы, профессор Университета Суонси (Великобритания) Ричард Джонстон.

Искусство бальзамирования тел усопших древние египтяне освоили примерно четыре тысячи лет назад. Мумификация стала возможной благодаря изобретению особого состава из пчелиного воска, масла морских губок, жира, смол, камеди фисташкового дерева, а также различных растительных экстрактов. Состав этого снадобья передавался из поколения в поколение и почти не менялся на протяжении более тысячи лет.

Египтяне мумифицировали не только тела самих фараонов, их жен и детей, но и их любимых или просто священных животных: например, кошек, крокодилов или бабуинов. В частности, пять лет назад египетские археологи нашли на юге Каира кладбище, на котором было похоронено около 8 млн мумий собак. Четыре года назад польские археологи нашли в окрестностях древнего порта Беренис сто мумий кошек и других питомцев.

Изучив три мумии животных из запасников Египетского центра Суонси, Джонстон и его коллеги узнали некоторые детали из их жизни. Все они попали в руки хранителей музея в прошлом веке из неизвестных источников, поэтому их точный возраст и место захоронения пока остаются загадкой.

Жизнь древнеегипетских животных

До настоящего времени ученые знали только то, что внутри этих мумий находятся останки предположительно домашней кошки, а также птицы и змеи. Порода кошки, видовая принадлежность птицы и рептилии, а также их возраст, причины смерти и другие детали оставались неизвестными, так как мумии хранились в оригинальном виде и никто их не разворачивал.

Чтобы восполнить этот недостаток, физики просканировали мумии экспериментальным рентгеновским 3D-томографом. Его разрешающая способность примерно в сто раз выше, чем у аналогичных медицинских приборов. Благодаря этому ученые узнали многое о жизни и смерти этих животных.

К примеру, ученые обнаружили, что кошка была пятимесячным котенком. Его, по всей видимости, удушили во время одного из религиозных обрядов древних египтян. Во второй мумии оказалось пустельга — небольшая птица из отряда соколообразных. Предположительно, она умерла по естественным причинам.

Особый интерес представляет мумия молодой змеи. Исследование томографом показало, что это была египетская кобра (Naja haje). С одной стороны, ученые нашли намеки на то, что в последние дни жизни она страдала от сильной жажды, а также обнаружили, что у нее не было клыков и некоторых других зубов, а рот при этом был специфическим образом открыт. Это характерно для человеческих мумий и бальзамирования тела священного быка Аписа, но не других животных.

Эти факторы, как предполагают Джонстон и его коллеги, говорят, что у древних египтян были сложные похоронные обряды, связанные с этими рептилиями. В пользу этого говорит то, что кобры считались детьми бога Ра, а также служили оберегами от потусторонних сил и талисманами против врагов.

Последующие опыты с другими мумиями, как надеются ученые, помогут им узнать другие тайны повседневной жизни древних египтян, а также то, какую роль в их жизни играли животные и связанные с ними религиозные ритуалы.