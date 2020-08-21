Елена Левченко: «Скололо в груди, когда девушки выходили с Окрестина без нижнего белья»

Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Елена Левченко в свои 37 лет впервые проголосовала на выборах президента — «раньше во время выборов обычно находилась не в Беларуси». В интервью изданию «Прессбол» она поделилась мнением о событиях в стране и рассказала, чем ее шокировал поход к стенам Окрестина.



Фото: fiba.com

— В центре Европы в ХХI веке происходит такое, от чего страну освобождали деды и прадеды. Уверена, многие белорусы не могут поверить в это. И не только белорусы — мне пишут в социальных сетях люди из разных стран, все они в шоке.

Я пошла на Окрестина в понедельник. Мне хотелось пообщаться с людьми, увидеть все своими глазами, — сказала Елена. — Там были пострадавшие, родители тех, кого уже освободили, волонтеры. Находиться там тяжело. Не уверена, что смогу передать то состояние, в котором я там пребывала. В каком-то шоково-опустошенном, эмоционально-истощенном.

Меня скололо в груди, когда девушки выходили без нижнего белья. Был верх, но внизу — ничего. Как такое вообще возможно? О чем тут говорить? Мне больно слышать, больно за этих людей! Я мысленно и эмоционально с ними. Дай бог им восстановления и здоровья, сил.

На вопрос, удивляет ли Левченко, что большинство белорусских спортсменов до сих пор не высказываются о ситуации в стране, она ответила:

— У каждого человека есть свое мнение, своя совесть, и он должен на эти вещи опираться. Ведь мы стремимся к той Беларуси, где каждый может свободно высказываться, как и положено по Конституции. Не испытывать угнетение и страх. Но эти чувства угнетения и страха нам привиты с рождения. Мы живем с ними, они часть нас. Наверное, если бы проводились международные соревнования по этому виду «спорта», то белорусы завоевали бы медали.

Что касается меня, то я прекрасно понимаю, что происходит. Читаю различную прессу, смотрю телевидение. Могу отличить черное от белого. Да, я не политик, хотя в американском университете немножечко изучала политологию. Я за свободные выборы. Дайте эту возможность, которую заслуживает народ, — заявила Левченко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Баскетболистка также отметила, что ей непонятен лозунг «Страну не отдадим!».

— Беларусь что, кто-то купил? Ее никто ни у кого не забирает. По Конституции наша страна принадлежит народу. Она наша! Мы все хотим жить в свободной стране, где можно выражать мнение, где нет угнетения и прочих вещей.

Очень тяжело понимать людей, которые пишут фразу «я за мир» или «мы за мир». До 9 августа эти люди не высказывались, а сейчас высказываются. Пускай, каждый имеет на это право. Но ведь мир бывает разный. Пускай каждый для себя определит, каким он хочет этот мир. Они за мир, который в Северной Корее? Там ведь нет войны, там мир. Или за тот мир, где не нарушаются права человека? Где есть свобода слова, мышление? Где нет вранья, избиения ваших детей, насилия, психологического давления, манипуляций, страха?

Людей ведь бросали в автозаки и до 9 августа. Избивали их, морально давили. Но тогда о мире почему-то никто не говорил. Каждый из нас должен быть честным хотя бы перед собой. Спросить у себя: какой мир я хочу?