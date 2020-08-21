Тима Белорусских выпустил новый трек. Фанаты связывают его с событиями в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Минский музыкант Тима Белорусских выпустил новый трек «В последний раз». В комментариях посчитали, что песня посвящена последним событиям в Беларуси.

Сегодня на YouTube-канале Тимофея Морозова (псевдоним — Тима Белорусских) появился новый трек. Он называется «В последний раз». В песне встречаются такие строчки: «Мы за друг друга в ответе», «Я сплю, как крот, потом же пру, как танк / Во имя нас, во имя тех, кто там», «Мама, я жив и хочу жить так дальше». Некоторые фанаты подумали, что композиция посвящена ситуации в стране.

Комментаторы пишут: «Мне почему-то кажется, что эта песня чуть-чуть про митинги в Беларуси», «Эх, понимаю, какая у вас ситуация. Белорусы, держитесь! Мы гордимся вами», «Тима писал под настроением от происходящего в Белорусии?», «Лучшая поддержка всех белорусов».



Фото: instagram.com/timabelorusskih

Напомним, что в начале недели Тима поддержал мирных протестующих, которые 16 августа прошли по городу, а потом собрались у стелы на проспекте Победителей на одном из самых массовых митингов в истоии Беларуси. В Instagram певец написал, что однажды он взял себе псевдоним в честь целой страны во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Беларусь.

— Горжусь, горжусь, горжусь! Самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ — белорусы.

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