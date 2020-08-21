В Сеть «слили» подробности про Samsung Galaxy S21. Что нового?

Источник материала: Tut.by

Не успела Samsung начать продажи топовых Galaxy Note20, как в Сети уже начали рассекречивать следующие флагманские смартфоны компании — линейку Galaxy S21. Первые подробности опубликованы на сайте Gizmochina .



На фото Galaxy S20 Ultra

Точное количество смартфонов в серии еще неизвестно. Но, вероятно, их окажется не меньше трех. Так, Galaxy S21+ получит кодовый номер модели SM-G996 и обзаведется батареей на 4660 мАч. В нынешнем Galaxy S20+ установлен аккумулятор на 4500 мАч. Gizmochina предполагает, что объем батарей других смартфонов Galaxy S21 также пропорционально возрастет.

В топовом Galaxy S21 Ultra окажется все та же камера на 108 Мп. Вероятно, это будет усовершенствованный фотомодуль Samsung ISOCELL Bright HM1. А еще говорится, что якобы все Galaxy S21, независимо от региона продаж, получат процессор Exynos 1000 (5-нм техпроцесс) разработки самого производителя. С чем может быть связан предполагаемый отказ от будущего Qualcomm Snapdragon 875 — не ясно. Возможно, дело в его завышенной цене.

Что еще известно: ToF-сенсора определения глубины кадра в смартфонах не окажется. Напомним, что в нынешних Galaxy Note20 его заменили на лазерный автофокус. Galaxy S21 не лишатся встроенных в панель сканеров отпечатков пальцев. Напротив, их площадь увеличится. А еще в Galaxy S21 Ultra может появиться поддержка 60-ваттной быстрой зарядки.

Точное время анонса и даты старта продаж Galaxy S21 пока не называется. Но обычно смартфоны серии Galaxy S представляют в феврале-марте. Продажи стартуют через несколько недель после этого.

Ниже — цены нынешних смартфонов Samsung: