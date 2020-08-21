На универсале Subaru Levorg дебютировал новый 1,8-литровый турбо-«оппозитник»

Источник материала: Tut.by

Осенью прошлого года в Токио Subaru представила предсерийный вариант универсала Levorg второго поколения, а теперь японцы поделились первыми подробностями о серийной версии модели.





В основе универсала теперь лежит модульная платформа SGP (Subaru Global Platform), на которой, к слову, базируются новые поколения Impreza и Outback — она позволила уменьшить центр тяжести, уменьшить вибрационный фон и сделать машину крепче. В габаритах новый Levorg заметно подрос — в длину он прибавил 6,5 см (от носа до хвоста теперь без малого 4,75 м), ширина увеличена на 1,5 см (до 1,79 м), а колесная база растянулась на более-менее заметные 2 см (до 2,67 м).





Интерьер Levorg стал просторнее и богаче, появились новая мультимедиасистема с 11,6-дюймовым вертикальным «планшетом» и 12,3-дюймовый дисплей виртуальных приборов, которые предусмотрены уже «в базе». Объем багажника нового универсала равен 561 л (включая подпольный отсек) — на 72 л больше, чем у предшественника.





Самое главное новшество скрывается под капотом — Levorg второго поколения стал первой моделью Subaru с новой оппозитной турбо-«четверкой» объемом 1,8 л с непосредственным впрыском. Он развивает 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента и работает в комбинации с вариатором Lineatronic и полным приводом с муфтой подключения задней оси. Также новый Levorg получил последнюю версию комплекса систем безопасности EyeSight.





Пока Subaru показала новый Levorg в исполнении для японского рынка — у местных дилеров универсал появится осенью. О сроках появления новинки на других рынках пока ничего не сообщается.