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На универсале Subaru Levorg дебютировал новый 1,8-литровый турбо-«оппозитник»
Источник материала: Tut.by
Осенью прошлого года в Токио Subaru представила предсерийный вариант
В основе универсала теперь лежит модульная платформа SGP (Subaru Global Platform), на которой, к слову, базируются новые поколения Impreza и Outback — она позволила уменьшить центр тяжести, уменьшить вибрационный фон и сделать машину крепче. В габаритах новый Levorg заметно подрос — в длину он прибавил 6,5 см (от носа до хвоста теперь без малого 4,75 м), ширина увеличена на 1,5 см (до 1,79 м), а колесная база растянулась на более-менее заметные 2 см (до 2,67 м).
Интерьер Levorg стал просторнее и богаче, появились новая мультимедиасистема с 11,6-дюймовым вертикальным «планшетом» и 12,3-дюймовый дисплей виртуальных приборов, которые предусмотрены уже «в базе». Объем багажника нового универсала равен 561 л (включая подпольный отсек) — на 72 л больше, чем у предшественника.
Самое главное новшество скрывается под капотом — Levorg второго поколения стал первой моделью Subaru с новой оппозитной турбо-«четверкой» объемом 1,8 л с непосредственным впрыском. Он развивает 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента и работает в комбинации с вариатором Lineatronic и полным приводом с муфтой подключения задней оси. Также новый Levorg получил последнюю версию комплекса систем безопасности EyeSight.
Пока Subaru показала новый Levorg в исполнении для японского рынка — у местных дилеров универсал появится осенью. О сроках появления новинки на других рынках пока ничего не сообщается.
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Осенью прошлого года в Токио Subaru представила предсерийный вариант нового универсала Levorg, а теперь японцы поделились первыми подробностями о серийной версии...
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