ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На универсале Subaru Levorg дебютировал новый 1,8-литровый турбо-«оппозитник»

21.08.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Осенью прошлого года в Токио Subaru представила предсерийный вариант универсала Levorg второго поколения, а теперь японцы поделились первыми подробностями о серийной версии модели.


В основе универсала теперь лежит модульная платформа SGP (Subaru Global Platform), на которой, к слову, базируются новые поколения Impreza и Outback — она позволила уменьшить центр тяжести, уменьшить вибрационный фон и сделать машину крепче. В габаритах новый Levorg заметно подрос — в длину он прибавил 6,5 см (от носа до хвоста теперь без малого 4,75 м), ширина увеличена на 1,5 см (до 1,79 м), а колесная база растянулась на более-менее заметные 2 см (до 2,67 м).


Интерьер Levorg стал просторнее и богаче, появились новая мультимедиасистема с 11,6-дюймовым вертикальным «планшетом» и 12,3-дюймовый дисплей виртуальных приборов, которые предусмотрены уже «в базе». Объем багажника нового универсала равен 561 л (включая подпольный отсек) — на 72 л больше, чем у предшественника.


Самое главное новшество скрывается под капотом — Levorg второго поколения стал первой моделью Subaru с новой оппозитной турбо-«четверкой» объемом 1,8 л с непосредственным впрыском. Он развивает 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента и работает в комбинации с вариатором Lineatronic и полным приводом с муфтой подключения задней оси. Также новый Levorg получил последнюю версию комплекса систем безопасности EyeSight.


Пока Subaru показала новый Levorg в исполнении для японского рынка — у местных дилеров универсал появится осенью. О сроках появления новинки на других рынках пока ничего не сообщается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенью прошлого года в Токио Subaru представила предсерийный вариант нового универсала Levorg, а теперь японцы поделились первыми подробностями о серийной версии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дылевский: рабочие МТЗ преимущественно перешли на так называемую итальянскую забастовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика